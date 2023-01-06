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影／職業賭場隱身市場內 警破門攻堅帶回負責人和19名賭客
屏東警分局日前接獲線報，屏東市和生市場中午過後出入複雜，疑有聚賭情況，警方連日探訪後，見時機成熟時，出動大批警力攻堅破門，當場查獲賭場負責人49歲游姓男子與賭客19人在聚賭，查扣賭具、賭金1萬多元，警詢後依涉賭博罪移送檢方偵辦。
警方接獲線報後，本月3日見時機成熟時行動。警方今表示，賭場游姓負責人利用下午休市時間藏身在市場內，以為拉下鐵捲門掩人耳目，其實在午後無人市場，更顯得可疑，該賭場多認識人才能進去。多名賭客見警察到場，嚇得驚慌失措，無處可逃，最後將19名賭客全數帶回偵辦。
警方指出，該賭場以「九仔生」聚賭，查扣撲克牌39張、骰子1包、監視器主機1台及賭資1萬3400元等證物。
屏東警分局分局長黄國源說，112年度加強重要節日安全維護工作元旦起跑，警方在春節期間以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為三大工作主軸，為讓民眾安心好過年，強力執行「掃蕩賭博」工作，即希望藉此防範因賭博所衍生的社會治安事件。
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