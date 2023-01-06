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行車糾紛！他騎機車沿路跟蹤女車主 鐵鎚砸車洩恨
家住高雄鳳山國泰社區的陳姓女車主，4日轎車擋風玻璃和車窗遭人砸破，事後在網路貼文，指有人暴力砸車，提醒居民小心；警方查出鍾姓機車騎士當天和陳女發生行車糾紛，沿路跟蹤陳到家，持鐵鎚砸車洩恨，經通知到案後依毀損罪嫌送辦。
臉書社團「鳳山人在地大小事」日前有網友貼文，指車停在鳳山區國泰社區的停車位，卻遭暴力分子砸車，並指已經報警，呼籲大家要小心。網友在貼文中並附上車子被砸毀的照片，只見轎車擋風玻璃、車窗玻璃都被砸破一個大洞、後照鏡被敲壞、輪胎也被戳破。
轄區鳳山警分局警方接獲被害的陳姓女車主（54歲）報案後，展開調查，陳女指未與人結怨，但當天曾在大智陸橋險些和一名機車騎士發生擦撞的行車糾紛，警方於是調閱監視器追查。
警方發現鍾姓機車騎士（22歲），因在陸橋過彎時，險些被陳女轎車撞上，事後竟尾隨陳女到家，趁深夜無人之際，穿黑色外套、頭戴安全帽到現場砸車，隨後騎車返回屏東市住家。
警方通知鍾男到案，鍾坦承和陳女發生行車糾紛，懷恨在心才砸車洩恨，警詢後被依毀損罪嫌函送法辦。
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