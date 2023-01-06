影／基隆雨衣盗再現？ 雙槍男搶農會演練逼真 民眾打110報案
基隆市警第三分局今在市農會百福分部舉行防搶演練，兩名雨衣大盜持雙槍行搶後駕車逃逸，警方趕至圍捕，演練效果逼真，路過民眾見大批警力一度以為真的發生搶案而打110報警，警方說明「是演練啦」。
基隆市農會百福分部春節防搶演練，兩名員警裝扮的男子穿著雨衣、持槍行搶，得手數疊現鈔後駕車逃逸，被通報趕來的警網圍捕。
大批警力與搶匪對峙，附近民眾看到一度以為真的發生搶案而打110報警，直到警方解說，才知道是警方演練。
第三分局說，年節前夕，警方將規畫金融機構定點守望及綿密的防扒防搶宣導勤務。提醒民眾年節期間民眾如需運用大量現金，應盡量使用轉帳方式或由親友陪同領取，並可向各地派出所申請警力護鈔。
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