影／基隆雨衣盗再現？ 雙槍男搶農會演練逼真 民眾打110報案

基隆市警第三分局今在市農會百福分部舉行防搶演練，兩名雨衣大盜持雙槍行搶後駕車逃逸，警方趕至圍捕，演練效果逼真，路過民眾見大批警力一度以為真的發生搶案而打110報警，警方說明「是演練啦」。

基隆市農會百福分部春節防搶演練，兩名員警裝扮的男子穿著雨衣、持槍行搶，得手數疊現鈔後駕車逃逸，被通報趕來的警網圍捕。

大批警力與搶匪對峙，附近民眾看到一度以為真的發生搶案而打110報警，直到警方解說，才知道是警方演練。