男女賞夜景慘變驚魂記 車卡懸崖搖搖欲墜險救回

台中35歲徐姓男子，與女性友人日前駕車到小關山林道，體驗2天1夜遊，返程行經小關山林道23K處，因不熟路況，車輛意外駛入邊坡，卡在崖邊動彈不得，警方獲報，與附近熱心民眾「以車拉車」，順利助徐男及其友人脫困。

徐男稱不熟路況，調整方向時倒車不慎，整輛車卡邊坡，前輪還懸空。記者林品君／翻攝

徐男表示，3日一早，他與女性友人（45歲）駕車從台中梧棲出發，沿小關山林道體驗2天1夜縱走，

趁深夜人車不多，駕車欣賞夜景，行至小關山林道23K處、海拔約2500公尺，因不熟路況，倒車調整行車方向卻一時緊張，車輛衝出路面邊坡，前輪懸空在懸崖邊，動彈不得，情況像隨時連人帶車翻落邊坡。

當時已近4日凌晨1時許，山上視線不佳，氣溫約只有5度，徐男被搖搖欲墜的車輛嚇出一身冷汗，緊急向警方求助。

六龜警分局接獲報案，立即聯絡當地熱心民眾，評估現場狀況，出動小貨車「以車拉車」，用繩索連結貨車尾部與徐男小客車頭部，順利將徐男車輛從崖邊拉回，2人平安脫困。