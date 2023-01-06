老婦不滿噪音將泡菜塞鄰居鞋、廚餘灑鞋櫃 毀損不起訴

高雄謝姓老婦不滿樓上住戶黃姓男子製造聲響，將廚餘滴灑在黃家鞋櫃，又把泡菜塞進黃的布鞋內，黃憤而控告老婦毀損，但高雄地檢署檢察官認為潑灑廚餘，仍可清潔洗滌後回復原狀，未達到無法使用的程度，處分不起訴。

雄檢處分書指出，家住高雄市鳳山區北平路的謝姓婦人（70歲），不滿樓上鄰居黃姓男子製造聲響，與黃發生紛爭，去年1月18日凌晨，謝婦將廚餘倒在黃家的鞋櫃、安全帽，並把泡菜入黃的布鞋，黃控告老婦毀損。

老婦在偵訊中稱黃影響她睡眠，她「氣不過」才把泡菜塞入黃的鞋子，泡菜汁才流入鞋櫃。