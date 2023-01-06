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老婦不滿噪音將泡菜塞鄰居鞋、廚餘灑鞋櫃 毀損不起訴
高雄謝姓老婦不滿樓上住戶黃姓男子製造聲響，將廚餘滴灑在黃家鞋櫃，又把泡菜塞進黃的布鞋內，黃憤而控告老婦毀損，但高雄地檢署檢察官認為潑灑廚餘，仍可清潔洗滌後回復原狀，未達到無法使用的程度，處分不起訴。
雄檢處分書指出，家住高雄市鳳山區北平路的謝姓婦人（70歲），不滿樓上鄰居黃姓男子製造聲響，與黃發生紛爭，去年1月18日凌晨，謝婦將廚餘倒在黃家的鞋櫃、安全帽，並把泡菜入黃的布鞋，黃控告老婦毀損。
老婦在偵訊中稱黃影響她睡眠，她「氣不過」才把泡菜塞入黃的鞋子，泡菜汁才流入鞋櫃。
檢察官認為，刑法毀損罪的構成要件，是遭毀損物全部或一部分失效，雖潑灑廚餘致物品汙損，但仍可透過事後清潔洗滌回復原狀，物品的主要效用並沒喪失、功能和效用未達不堪使用，僅造成他人使用上一時不便，只負民事上侵權責任，不該以刑法毀損罪論刑。
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