26歲女銀行員與詐團勾結！50萬轉帳額度調到2千萬 檢警搜索逮人

中國信託行員疑似被詐團吸收，將人頭帳戶轉帳額度，從每天50萬元提高到2、3千萬元。 圖／ingimage 桃園地檢署偵辦詐騙案件，發現中國信託行員疑似被詐團吸收，將人頭帳戶轉帳額度，從每天50萬元提高到2、3千萬元；桃園地檢署昨天指揮台北市刑大，逮捕中信銀內湖分行朱姓女行員（26歲），並救出6名被詐團囚禁的民眾。

中信金（2891）昨天晚間代子公司中信銀公告，旗下兩家分行配合檢調單位進行詐騙集團案件搜索調查。中信銀表示，桃園地檢署指揮北市刑大，至中信銀江翠分行、成功分行搜索及詢問行員，中信銀說，依法配合調查程序，搜索與公司營運無關。

據了解，檢警偵辦詐欺水房，林姓女子（39歲）與其他7男1女替詐團洗錢，他們吸引民眾求職，卻囚禁後騙取帳戶，再與朱姓女行員勾結，調高人頭帳戶轉帳額度。

嫌犯將被囚禁的「豬仔」帶到銀行，朱姓女行員迅速審核過件後調高轉帳額度，至少三個人頭帳戶因此提高額度。

檢警昨天展開行動，逮捕林女、女行員等10人到案，救出被囚禁在嘉義市區的6名民眾後，依洗錢、詐欺罪嫌移送法辦。