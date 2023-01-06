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影／男沉迷線上賭博欠百萬 遭地下錢莊擄走 警逮捕送辦
屏東縣范姓男子去年2月起疑因沉迷線上賭博，跟地下錢莊借錢累積達百萬元債務，昨晚間7點多，地下錢莊李男、黃男，在九如路超商前看到范，將他擄走。警方接獲家屬報案，佯裝家屬與犯嫌斡旋，一個多小時後約回超商前一手交錢一手交人，過程中李、黃拒不配合，警方對空鳴槍嚇阻，將兩人逮捕到案。
警方調查，30歲范姓男子去年2月起疑因沉迷賭博遊戲，跟多個地下錢莊借錢。昨晚間7點多，范在超商前休息，被地下錢莊黃男、李男兩人認出，將范載走，要求范籌錢還錢，范打給家人籌錢。
警方昨天晚間7點多接獲家屬心急如焚報案，組專案小組營救，警方在電話中假扮家屬與嫌犯斡旋，並約定回到九如路超商前交付贖款。晚間近9點，警方陪同家屬現身，現場一手交錢、一手交人，嫌犯清點現金3萬5000元後，隨即放人。
警方確認范男安全後，隨即表明身分，未料嫌犯李男、黃男開始大小聲，拒不配合反抗，警方對空鳴槍4槍控制現場，當場將兩人逮捕到案。
據了解，26歲李嫌、39歲黃嫌將范擄走後，范男一直待在車上，在附近兜轉，要被害人范男籌錢，若不還錢就要對他不利等語。
警方現場逮捕李、黃後，查扣鋁、木棒兩個、本票與現金3萬5000元，警方詢問後，兩人涉妨害自由、恐嚇、重利、公然侮辱、妨害公務等罪嫌移送屏東地檢署偵辦，持續向上溯源。
警方呼籲，年關將近，不法之士蠢蠢欲動，持續強化勤務部署及作為，遇有重大案件，展現迅即偵破之決心，讓屏東縣民安心過好年。
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