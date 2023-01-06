影／去年底通緝元旦遭逮 警2線索識破戴口罩安全帽通緝犯

高雄57歲奚姓男子，日前騎車行經大社區三民路段，被巡邏員警眼尖發現長相、身形疑似一名通緝在逃毒犯，隨即將他攔下，奚男承認自己犯下毒品案，卻不斷向員警供稱有向法官申請緩執行，糾纏許久，仍遭警依違反毒品危害防制條例解送歸案。

仁武分局員警元旦夜11時許，執行巡邏勤務，行經大社區三民路段，看見一名對向駛來的騎士，雖佩戴口罩、安全帽，仍從面部、身型認出他是剛被發布毒品通緝的奚姓嫌犯，立即將他攔停，奚男坦承犯案，卻反覆跳針說自己有向法院申請「暫緩執行」，他辯稱因為腳在痛，不便入監服刑，還強調「法官有回文」。

警方查證，沒有奚男供述的事實，現場告知他相關權利後，立即將他逮捕。奚男見情況已無轉圜餘地，無奈說「現在我沒準備就進去（監獄）了」。