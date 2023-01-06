「有人要殺我！」雲林婦女求救 警察查問原因竟是這樣

雲林縣台西分局巡邏警車昨晚路過四湖鄉大同路一處巷口，發現一輛停在路邊的車子內，一名婦女神情有異，即前往查看，沒想到警察靠近詢問時，「有人要殺我，快救我！」婦女情緒緊張喊話，警察原以為她遭受挾持，馬上戒備查看，發現車內並無其他人，將她帶回警所安撫詳問後，原來她是單親媽媽，情緒有異，台北念書的女兒一時無法趕來，只好請嘉義友人將她帶回休養。

四湖鄉飛沙派出所長蔡昇翰、警員丁信文昨晚執行勤務，行經四湖鄉一處巷口時，發現一輛自小客車停在路邊，女駕駛一個人坐在車內喃喃自語，即前往盤查。

40歲的女駕駛神情慌張地向員警說，「有人要害我、有人要殺我，快救我！」警員以為她遭受威脅，趕緊戒備詳細查探車內狀況，發現車內沒其他人也沒有任危險物品才放心。

員警安撫她緊張情緒，並將她帶回警所問清楚來龍去脈，言談間，女子時而正常對答、時而答非所問，還對著牆壁大喊「有人把刀子插在我背後」。警方研判婦女可能受到刺激或情緒狀況有異，立刻查出她唯一的親人是在台北念書的女兒。

警方以電話聯繫上婦人的女兒，她表示，因還要上學無法趕到雲林，她請警方聯繫媽媽的朱姓朋友協助。警方即再聯繫住在嘉義縣的朱男前來處理。對方表示，婦女最近心神狀況不穩定，所以才到南部居住，常不接電話、訊息已讀不回，讓人非常擔心，並不知道她為何會開車到人生地不熟的四湖來。