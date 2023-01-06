高雄騎士這路口被「蒜頭」擊落 一張圖曝「她」害的
高雄一名機車騎士3日上午騎車行經軍校路，當時一名婦人在路邊買完蒜頭，將一袋蒜頭扛在肩上時，甩到騎士機車，導致他摔車手腳擦挫傷；婦人幫他扶起機車即離去，騎士事後PO網尋求行車記錄器，網友議論「被蒜頭擊落好悲催」，警方指已依車禍處理，正釐清肇責。
署名「阿呆呆呆呆呆」的網友在PTT貼文，徵求1月3日上午10時42分，左營區海功路與軍校路口的行車記錄器。
原PO在貼文中指出，1月3號早上10時42分左右，他在海功路右轉軍校路發生車禍，當時他騎機車右轉往前直行，阿桑車停在賣蒜頭的前面，人在路邊買蒜頭，買完後把蒜頭往肩上背，他經過就被擊落了。
原PO說，當時他被阿桑扶到路邊，休息片刻後想找阿桑處理，後續就發現人不見了，因此尋求當時有行車記錄器的人協助。
該篇貼文一出，引發網友討論，「被蒜頭擊落．．太慘了吧」、「蒜頭擊落好悲催」、「蒜頭受害者」。
轄區左營警分局警方指出，發生車禍的25歲劉姓機車騎士，摔車後，手腳擦挫傷，警方到場處理，買蒜頭的婦人已不在現場，劉男酒測值0。
警方表示，該起車禍已依規定受理，詳細肇事原因待後續釐清。因案件涉及過失傷害部分，將積極調閱週邊監視器保全證據，若劉男提告將依法偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言