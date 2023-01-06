高雄騎士這路口被「蒜頭」擊落 一張圖曝「她」害的

高雄一名機車騎士3日上午騎車行經軍校路，當時一名婦人在路邊買完蒜頭，將一袋蒜頭扛在肩上時，甩到騎士機車，導致他摔車手腳擦挫傷；婦人幫他扶起機車即離去，騎士事後PO網尋求行車記錄器，網友議論「被蒜頭擊落好悲催」，警方指已依車禍處理，正釐清肇責。

署名「阿呆呆呆呆呆」的網友在PTT貼文，徵求1月3日上午10時42分，左營區海功路與軍校路口的行車記錄器。

原PO在貼文中指出，1月3號早上10時42分左右，他在海功路右轉軍校路發生車禍，當時他騎機車右轉往前直行，阿桑車停在賣蒜頭的前面，人在路邊買蒜頭，買完後把蒜頭往肩上背，他經過就被擊落了。

原PO說，當時他被阿桑扶到路邊，休息片刻後想找阿桑處理，後續就發現人不見了，因此尋求當時有行車記錄器的人協助。

該篇貼文一出，引發網友討論，「被蒜頭擊落．．太慘了吧」、「蒜頭擊落好悲催」、「蒜頭受害者」。

轄區左營警分局警方指出，發生車禍的25歲劉姓機車騎士，摔車後，手腳擦挫傷，警方到場處理，買蒜頭的婦人已不在現場，劉男酒測值0。