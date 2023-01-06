影／喬裝工人黑夜偷箍筋 7旬翁滿頭大汗當場被逮

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聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

70歲蔣姓男子昨晚9時許趁和緯路五段建設工地夜間下班無人之際，至工地四處查看後，竟推來手推車，再以徒手方式逐一將工地角落所存放的箍筋一個個搬上手推車，滿頭大汗忙於行竊，未注意警察巡邏車行經，當場逮個正著。

台南市警局第二分局長樂派出所所長施明昌、警員陳嘉宏巡邏，昨晚經過工地現場時察覺有異，下車巡視時，見蔣男形跡可疑，上前盤檢詢問。蔣男結巴回答，因工期趕工而加班，要將翌日欲使用的箍筋要先移置工地車上。

然而，員警見他使用工地專用手推車，但滿頭大汗神情有異，為求慎重起見，聯繫工地保全人員到場，當場戳破其謊言。

經會同保全人員清點，發現他已搬了價值7000元箍筋70支在手推車上頭，除當場為員警逮捕外，並乖乖再將所搬偷的箍筋逐一放回原處，經警方詢問後，將他涉竊盜罪嫌送辦。

蔣男誆稱，因工期趕工而加班，要將翌日欲使用的箍筋要先移置工地車上，經員警聯繫保全人員當場戳破謊言。圖／讀者提供
蔣男誆稱，因工期趕工而加班，要將翌日欲使用的箍筋要先移置工地車上，經員警聯繫保全人員當場戳破謊言。圖／讀者提供
蔣男當場被逮，只好乖乖再將所搬偷的箍筋逐一放回原處。圖／讀者提供
蔣男當場被逮，只好乖乖再將所搬偷的箍筋逐一放回原處。圖／讀者提供

保全 警察 台南

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