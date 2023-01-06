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影／找不到車位？ 挪移黃牌重機 警：司機恐涉強制罪

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市蘆洲區貨車司機，將一輛大型重機挪移出停車格外，為此司機恐涉及強制罪嫌。圖／臉書《重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心》
新北市蘆洲區貨車司機，將一輛大型重機挪移出停車格外，為此司機恐涉及強制罪嫌。圖／臉書《重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心》
新北市蘆洲區一輛黃牌大型重機，被貨車司機挪移出停車格，事後重機車主發現車子被移出還違停，氣得調閱監視器畫面，並上傳臉書社群。畫面一出引來網友一片罵聲，留言質罵司機「沒有常識」。蘆洲警方表示，貨車司機恐涉及強制罪，重機車主已報案提告，後續將通知貨車司機到所釐清。

據了解，這個月2日中午12時許，黃姓男子（46歲）停在新北市蘆洲區民族路408巷184號汽車停車格的黃牌大型重機，被人移出車格外，不但重機被違置在183號汽車停車格前，機車車身還有刮傷痕跡。

當晚近9時許黃男發現，向轄區警報案，經警方協同調閱監視器畫面，赫見是被一輛貨車司機及1男子挪移違置，氣的黃男將監視器畫面上傳臉書社《重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心》。

影片上傳吸引1729名網友按讚，有人留言質罵貨車司機「那牌照顏色很明顯 說不知道等同無知」「紅黃牌比照汽車停車方式」還有網友罵司機「真沒水準」「這間公司老闆跟員工都要抓去智力測驗吧」更有網友覺得司機行為誇張「扯 還把車子放在別人車前」「一定要提告，支持」「會開車沒有常識！很可悲！」「色盲駕駛，加上鬼島陋習」等話。

對此，蘆洲警分局表示，案經大型重機車主到所報案，警方協同調閱監視器畫面，確認大型重機是被人挪移，當場告知重機車主，貨車司機恐涉及刑法強制罪，目前重機車主已報案提告，後續將通知貨車司機到所釐清，依法偵辦。

警方呼籲，民眾將汽、機車停妥後，建議可拍攝停放位置照片，若事後車輛受損亦或遭人移位，而被開單告發，既可當成佐證，做為申訴之用。同時，任意移動他人車輛，導致他人遭開立告發單；或車輛遭毀損，可能涉及刑法強制及毀損罪，民眾移動他人車輛要三思而行。

新北市蘆洲區貨車司機，將一輛大型重機挪移出停車格外，氣的重機車主將影片上傳臉書，吸引不少網友留言相挺。圖／臉書《重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心》
新北市蘆洲區貨車司機，將一輛大型重機挪移出停車格外，氣的重機車主將影片上傳臉書，吸引不少網友留言相挺。圖／臉書《重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心》
新北市蘆洲區貨車司機，將一輛大型重機挪移出停車格外，氣的重機車主將影片上傳臉書，吸引不少網友留言相挺。圖／臉書社群《重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心》
新北市蘆洲區貨車司機，將一輛大型重機挪移出停車格外，氣的重機車主將影片上傳臉書，吸引不少網友留言相挺。圖／臉書社群《重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心》
新北市蘆洲區貨車司機，將一輛大型重機挪移出停車格外，為此司機恐涉及強制罪嫌。圖／臉書《重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心》
新北市蘆洲區貨車司機，將一輛大型重機挪移出停車格外，為此司機恐涉及強制罪嫌。圖／臉書《重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心》

重機 監視器

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