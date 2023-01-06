快訊

大里火警5死傳點火燒蛇？屋主長子趕回現場：爸有幻想症說詞不能信

白家綺驚爆曾霸凌同學！情節驚悚宛如「黑暗榮耀」現實版

獨／台中超跑惡煞6度延押 張敦量確定「牢中過年」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄民宅火警焦屍查出身分是屋主 身旁留有遺書

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市三民區大昌一路一處民宅，今天上午7時許，發生火警，火勢撲滅後，警消進屋查看，屋主躺在客廳沙發已成焦屍。圖／讀者提供
高雄市三民區大昌一路一處民宅，今天上午7時許，發生火警，火勢撲滅後，警消進屋查看，屋主躺在客廳沙發已成焦屍。圖／讀者提供
高雄市三民區大昌一路一處民宅，今天上午7時許，突傳火警，消防局獲報前往搶救，到場時2樓有火煙竄出，火勢在7分鐘內撲滅，但屋內2樓客廳沙發上驚見1具面目全非的焦屍，警消後來查出死者是屋主，疑久病身旁留有遺書。

警消調查，位於三民區大昌一路一處民宅，今天上午7時許，發生火警，消防局獲報出動14車29人馳援，火煙從2樓竄出，消防員在現場佈水線搶救，火勢在短短7分鐘內即撲滅。

消防員進屋查看起火點，赫見屋內2樓客廳沙發躺了1具男性焦屍，已面目全非、無法辨識。

警消隨後調查，查出死者是獨居在該處的林姓屋主（61歲），身旁並發現一封遺書，林男疑久病多時，消防局火調科採證認定，研判自焚成分居多，警方通知家屬進一步釐清死者生前狀況。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

高雄市三民區大昌一路一處民宅，今天上午7時許，突傳火警，火勢7分鐘內撲滅，但屋主躺在2樓客廳沙發成焦屍。圖／讀者提供
高雄市三民區大昌一路一處民宅，今天上午7時許，突傳火警，火勢7分鐘內撲滅，但屋主躺在2樓客廳沙發成焦屍。圖／讀者提供
高雄市三民區大昌一路一處民宅，今天上午7時許，突傳火警，火勢撲滅後，警消驚見屋主已成焦屍。圖／讀者提供
高雄市三民區大昌一路一處民宅，今天上午7時許，突傳火警，火勢撲滅後，警消驚見屋主已成焦屍。圖／讀者提供

消防員

延伸閱讀

年前團聚夢碎！ 台中火警三代5死最小7個月 警消到場勘查焦黑住宅曝光

台南南區工地火警 火勢猛烈濃煙密布幸無傷

高雄民宅火警2樓客廳驚見焦屍 面目全非無法辨識

台中大里民宅火警釀成5死意外 盧秀燕清晨赴火場關心

相關新聞

精神病患「大戰」照護員的真實寫照 他在醫院的蹲點紀錄

在這個章節裡，我用「臨床脆弱性」（clinical vulnerability）一詞，指稱精神病院裡日常生活的重要特質，它涉及臨床團隊照顧患者時所具備潛在若干程度的脆弱性。

桃園台61聯結車翻落高架橋 駕駛命大還能自行脫困

桃園市觀音區台61線今天上午8時傳嚴重車禍，65歲鄧姓男子駕駛的聯結車不明原因在南下47.3公里處衝破右側護欄，翻落4、...

高雄民宅火警焦屍查出身分是屋主 身旁留有遺書

高雄市三民區大昌一路一處民宅，今天上午7時許，突傳火警，消防局獲報前往搶救，到場時2樓有火煙竄出，火勢在7分鐘內撲滅，但...

影／桃園觀音凌晨驚傳車庫火警 烈焰吞3車1堆高機

桃園市觀音區正大路一處鐵皮車庫今天凌晨0時27分傳火警，警消趕抵時，現場已全面燃燒，鋼架和鐵皮棚頂也因高溫失去支撐力塌陷...

夫妻南橫旅遊忘帶高血壓藥 員警深夜跑好幾間藥局代購送上山

基隆郭姓市民日前偕同張姓妻子到南橫旅遊，忘帶高血壓等慢性病藥物，透過友人連絡台東警協助，關山分局交通組長張淵瑜依處方箋購...

影／又見詐團拘禁 男子20萬賣網路銀行帳戶卻遭囚多日

陳姓男子日前欲以20萬元賣網路銀行帳戶，反遭詐團何男等4人私自拘禁在民眾及汽車旅館多日，前晚為中和警方救出，警詢後昨依詐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。