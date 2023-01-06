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高雄民宅火警焦屍查出身分是屋主 身旁留有遺書
高雄市三民區大昌一路一處民宅，今天上午7時許，突傳火警，消防局獲報前往搶救，到場時2樓有火煙竄出，火勢在7分鐘內撲滅，但屋內2樓客廳沙發上驚見1具面目全非的焦屍，警消後來查出死者是屋主，疑久病身旁留有遺書。
警消調查，位於三民區大昌一路一處民宅，今天上午7時許，發生火警，消防局獲報出動14車29人馳援，火煙從2樓竄出，消防員在現場佈水線搶救，火勢在短短7分鐘內即撲滅。
消防員進屋查看起火點，赫見屋內2樓客廳沙發躺了1具男性焦屍，已面目全非、無法辨識。
警消隨後調查，查出死者是獨居在該處的林姓屋主（61歲），身旁並發現一封遺書，林男疑久病多時，消防局火調科採證認定，研判自焚成分居多，警方通知家屬進一步釐清死者生前狀況。
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