夫妻南橫旅遊忘帶高血壓藥 員警深夜跑好幾間藥局代購送上山

基隆郭男（右）與張姓妻子（左），感謝張淵瑜送藥到南橫，讓兩人感動不已。圖／張小姐提供 基隆郭姓市民日前偕同張姓妻子到南橫旅遊，忘帶高血壓等慢性病藥物，透過友人連絡台東警協助，關山分局交通組長張淵瑜依處方箋購藥趕送南橫，此舉讓眾人感動不已，張女直言「山上雖冷、但心裡暖烘烘」。

「舉手之勞而已！」張淵瑜表示，因為工作的原因認識車隊司機，30日晚收到對方請託購藥後，剛好隔日要到向陽派出所督導交通勤務，立即同意協助購藥，約定至向陽派出所取藥。民眾外出旅遊難免遇到困難，只要在能力所及範圍，相信每名員警均樂於適時協助。

基隆張小姐昨告訴本報記者，指她與丈夫上周（去年12月30日）參加基隆溫馨婦女會「南橫、台東跨年三日遊」，30日自基隆出發夜宿甲仙不老溫泉，丈夫當晚才發現，忘帶每天要吃的高血壓、高血糖等慢性疾病藥品，隨即求助導遊及車隊幫忙。

車隊司機表示認識關山分局員警，可請托對方依處方箋代購藥品，再送到旅遊路線會合，她隨即將丈夫過去留下的慢性疾病處方箋資料，轉傳給對方請協助代購藥物，並相約隔日中午在向陽派出所會合。

張女說，隔天中午她和丈夫到向陽派出所，關山分局張組長果然依約將藥交給她們，並表示因為是處方箋，加上得知消息時已是晚上9點多，所以跑了幾間藥局才買齊藥品，這一切無償付出讓她深受感動。

張說，以往在媒體上看到員警助人報導，大多一閃而過，並沒有很強感受，如今自己遇上這樣幫助，真的覺得心裡暖烘烘的，除了感謝，她一定要告訴大家「一閃一閃亮晶晶」，員警熱心助人、真的讓人感動。