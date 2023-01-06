台中大里民宅火警釀成5死意外 盧秀燕清晨赴火場關心

台中市大里區一處民宅今凌晨發生火警，釀成5死意外。台中市長盧秀燕今清晨失火民宅與大里仁愛醫院關心。台中市消防局表示，失火時屋內有6人，66歲男姓屋主自行脫困，其餘5名家人被救出時已無呼吸心跳，送醫後宣告不治。

農曆年前，大里這場民宅火警讓鄰里不捨，5名死者都是1家人，包含1歲、12歲男童，38歲、62歲女性與32歲男性。

消防局表示，現場為1、2樓RC之3層樓鐵皮加蓋建築物起火燃燒，火勢於4時22分控制、5時25分撲滅，現場燃燒面積約140平方公尺、財損約新台幣10萬元，起火原因由火調人員進行後續調查與釐清。