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台中大里民宅火警釀成5死意外 盧秀燕清晨赴火場關心

聯合報／ 記者洪敬浤／台中即時報導

台中市大里區一處民宅今凌晨發生火警，釀成5死意外。台中市長盧秀燕今清晨失火民宅與大里仁愛醫院關心。台中市消防局表示，失火時屋內有6人，66歲男姓屋主自行脫困，其餘5名家人被救出時已無呼吸心跳，送醫後宣告不治。

農曆年前，大里這場民宅火警讓鄰里不捨，5名死者都是1家人，包含1歲、12歲男童，38歲、62歲女性與32歲男性。

消防局表示，現場為1、2樓RC之3層樓鐵皮加蓋建築物起火燃燒，火勢於4時22分控制、5時25分撲滅，現場燃燒面積約140平方公尺、財損約新台幣10萬元，起火原因由火調人員進行後續調查與釐清。

市府表示，盧市長除前往大里仁愛醫院，也派員至亞大附醫及中山附醫大慶院區關心。此外，屋主的大兒子正從外縣市趕回台中，民政局除將持續關心及提供屋主與家屬相關協助，也將致贈慰問急用金，盼協助度過難關。

台中市大里區民宅今凌晨發生火警，台中市長盧秀燕清晨到火場關心。圖／台中市新聞局提供
台中市大里區民宅今凌晨發生火警，台中市長盧秀燕清晨到火場關心。圖／台中市新聞局提供
台中市大里區民宅今凌晨發生火警，台中市長盧秀燕清晨到火場關心。圖／台中市新聞局提供
台中市大里區民宅今凌晨發生火警，台中市長盧秀燕清晨到火場關心。圖／台中市新聞局提供
台中市大里區民宅今凌晨發生火警，台中市長盧秀燕清晨到火場關心。圖／台中市新聞局提供
台中市大里區民宅今凌晨發生火警，台中市長盧秀燕清晨到火場關心。圖／台中市新聞局提供
台中市大里區民宅今凌晨發生火警，台中市長盧秀燕清晨到大里仁愛醫院關心。圖／台中市新聞局提供
台中市大里區民宅今凌晨發生火警，台中市長盧秀燕清晨到大里仁愛醫院關心。圖／台中市新聞局提供

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