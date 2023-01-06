台中大里民宅火警…三代8口之家5人傷重不治 傳是為「點火驅蛇」

台中大里區今天凌晨3時52分傳火警，大里區東南路161巷一棟民宅起火，這一戶三代8口，當時有6人在屋內，除一人逃出外，其他5人被救出時已無生命跡象，全數送醫搶救，稍早證實5人皆傷重不治，火警原因一度傳出是有男子拿高粱澆灌蛇點火驅蛇，不慎釀災後逃離現場，但尚待查證。

台中市消防局說，這起火警發生在台中大里區東南路161巷民宅，消防局共出動消防車17輛、救護車8輛、人員84名搶救，現場為3樓RC結構建築物起火燃燒，火勢於4時22分控制、5時25分撲滅，燃燒面積共約140平方公尺、財損待查，起火原因由火調人員後續調查。

消防局說明，現場有1名66歲屋主自行脫困外，搶救人員於屋內救出5人無呼吸心跳送醫，2樓發現2大人(一男一女)，3樓發現1女性大人以及2名小孩，分別是1歲男童、12歲男童送往大里仁愛醫院搶救，38歲女性送亞大醫院搶救，到院前死亡，62歲女性和32歲男性送中山附醫搶救，5傷者經搶救後仍傷重不治。

【中央社／台中6日電】

台中市大里區一處透天住宅今天凌晨火警，台中市政府消防局獲報到場搶救出屋內三代同堂5人送醫，但5人傷重不治；火警疑為縱火，起火原因仍待調查釐清。

台中市政府消防局發布新聞訊息表示，凌晨3時52分獲報，大里區東南路一處住宅發生火警，立即出動消防車17輛、救護車8輛與消防人員84名前往搶救。

消防人員表示，火警現場為3層樓透天建築，1樓竄出火煙立即布署水線搶救，現場一名66歲男子自行脫困外，搶救人員於屋內救出62歲女性、38歲女性、32歲男性、12歲男童與1歲男童等5人，但都已OHCA（到院前心肺功能停止）。

5名傷者分別送往大里仁愛醫院、中山醫學大學附設醫院大慶院區與亞洲大學附屬醫院救治，火警於清晨5時25分撲滅，現場燃燒面積共約140平方公尺。

警方初步調查，死者為屋主一家三代同堂5人，疑人為縱火造成火警，起火原因由消防局火調人員調查釐清。