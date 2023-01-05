台中又傳公車撞行人意外 交通局怒發聲明：嚴懲不貸！
台中日前公車撞上1家3口，造成母嬰雙雙慘死悲劇，怎料今又傳出公車撞人意外。一輛台中客運公車左轉時，疑未注意斑馬線路況，無預警撞上正行走的陳男，導致他「仆街」倒臥在路上，幸無大礙。中市府晚間震怒發聲明，要求業者停派司機並加重處分，絕對究責到底，嚴懲不貸。
交通局表示，除已請台中客運立即停派該位司機，召回進行安全再教育，此事故造成民眾受傷，交通局除依照相關規定加重處分客運業者外，亦將此事件納入年度公車評鑑扣分。據了解業者已與傷者達成和解，若後續必要，市府將全力提供協助，維護應有權益。
交通局強調，將持續擴大加強實施路口稽查，並要求業者督導公車司機，落實路口停看行等行車安全機制，若有違規，絕不寬貸。
台中客運表示，該班公車為正班時段，欲往梧棲方向，但駕駛未依駕車轉彎SOP行駛，已立即暫停其駕駛業務，明天即召回公司，再安全教育訓練。中客提到，該駕駛入職僅半年時間，過去未有違規紀錄。
中客表示，目前每日上、下午，皆會派出數名公司稽查人員，包含經理等管理階層，隨機於各大路口，加強稽查，或於路口舉牌，提醒駕駛「先緩停、再轉彎」，維護用路人安全。
台中第4分局調查，蕭姓司機（47歲）今下午3點多沿忠勇路左轉五權西路，表示自己因A柱擋到視線，左轉時撞上走在斑馬線上的陳姓男子（56歲），蕭當下緊急煞車，導致後方1輛小客車的王姓女駕駛煞車不及追撞。
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