田尾勇伯好腳力！騎單車遊二水竟跑到台中 烏日警助返家

住彰化田尾的80歲范姓老翁元旦下午4時從住家騎單車出遊，往二水方向逛逛，沒想到迷路，越騎越遠，還跨越烏溪，騎35公里到台中大度橋觀景台已入夜，冷到全身顫抖，還以為自己上了二水橋，還好熱心民眾發現報警，警方透過老翁身上的紙條，順利找到家屬，協助老翁平安返家。

台中市警局烏日分局三和派出所員警丁培耕、鄭任昌1日晚間獲報，在大度橋觀景台往台中方向有一名老翁疑似迷失方向。入夜氣溫驟降，警方趕赴現場時，發現老翁全身顫抖，員警將老翁先帶回派出所歇息並遞上熱茶。

經員警檢視老翁隨身攜帶物品，找到一張寫有姓名、住址及電話的紙條，撥打電話號碼，果真找到老翁的家屬，順利聯繫上家屬前來接回。

范姓老翁家屬表示，老翁近來記憶力不佳，出門家屬都會陪同，但擔心老翁趁家人不注意獨自出門，因此在其身上留下紙條，還好字條派出用場，感謝熱心民眾及員警協助讓老翁平安歸來。