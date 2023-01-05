楊梅警破獲詐團囚禁案 1人逃出報案5名嫌犯移送法辦

詐騙集團非法關押被害人再添一樁，桃園楊梅警分局今日上午接獲1名被害人遭詐騙集團非法關押於楊梅一處大樓逃出報案，楊梅警分局立即組成專案小組於8時40分許，前往救援並成功破門，當場查獲5名犯嫌並救出其餘4名被害人，當場查扣銀行存簿、金融卡、手機等證物，全案依妨害自由及洗錢防制法等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

楊梅警分局今接獲友善通報網通報，一名被害人遭詐欺集團非法拘禁在楊梅區某大樓內，該名被害人由案發地點伺機逃出，不過其餘被害人仍被關押。

楊梅警分局立即組成專案小組，在8時40分破門執行搜捕，只見警方踢3次才破門成功，進門有3個房間，警方舉槍巡視，現場查獲5名犯嫌並救出其餘4名被害人。

警方也查扣銀行存簿、金融卡、手機等證物，全案依妨害自由及洗錢防制法等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。