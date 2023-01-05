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台中神岡2宮廟遭投入生雞頭 警調監視器追長髮男子

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

對神明大不敬！今天下午，台中市神岡區八仙寺的天公爐遭人丟入生雞肉，鄰近的順濟宮也在二樓觀音爐發現雞頭，相當駭人，廟方人員報警。警方表示，初步掌握是名呂姓男子涉案，但男子尚未到案說明，全案朝公然侮辱壇廟罪嫌偵辦。

八仙寺主委張榮壹指出，今天下午3點，一名男子在天公爐前行經可疑，男子離開後，廟方人員上前查看，在天公爐內發現一包酸掉的雞肉，趕緊向鄰近的順濟宮提醒，未料，順濟宮二樓觀音盧內也遭丟棄雞頭，廟方立即報警。

民俗專家廖大乙分析，香爐放生雞頭如同下降頭的儀式，目的是挑戰神威、神跡。日前台南有多處宮廟遭丟棄生雞頭等行為，警方追查出為台中市大里區呂姓男子所為，廖大乙認為，此次對神明不敬行為，應是同一人所為。

神岡分駐所受理後追查，發現一名長髮男子騎乘機車到2處宮廟，行徑可疑，進一步查出為呂姓男子，但呂男尚未到案說明，無法認定是否為同一人，全案朝公然侮辱壇廟罪嫌偵辦。

今天下午，台中市神岡區八仙寺的天公爐與順濟宮二樓觀音爐內分別發現臭酸生雞肉與雞頭，相當駭人，警方初步掌握是呂姓男子涉案，全案朝公然侮辱壇廟罪嫌偵辦。圖／讀者提供
今天下午，台中市神岡區八仙寺的天公爐與順濟宮二樓觀音爐內分別發現臭酸生雞肉與雞頭，相當駭人，警方初步掌握是呂姓男子涉案，全案朝公然侮辱壇廟罪嫌偵辦。圖／讀者提供
今天下午，台中市神岡區八仙寺的天公爐與順濟宮二樓觀音爐內分別發現臭酸生雞肉與雞頭，相當駭人，警方初步掌握是呂姓男子涉案，全案朝公然侮辱壇廟罪嫌偵辦。圖／讀者提供
今天下午，台中市神岡區八仙寺的天公爐與順濟宮二樓觀音爐內分別發現臭酸生雞肉與雞頭，相當駭人，警方初步掌握是呂姓男子涉案，全案朝公然侮辱壇廟罪嫌偵辦。圖／讀者提供
今天下午，台中市神岡區八仙寺的天公爐與順濟宮二樓觀音爐內分別發現臭酸生雞肉與雞頭，相當駭人，警方初步掌握是呂姓男子涉案，全案朝公然侮辱壇廟罪嫌偵辦。圖／讀者提供
今天下午，台中市神岡區八仙寺的天公爐與順濟宮二樓觀音爐內分別發現臭酸生雞肉與雞頭，相當駭人，警方初步掌握是呂姓男子涉案，全案朝公然侮辱壇廟罪嫌偵辦。圖／讀者提供

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