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台中神岡2宮廟遭投入生雞頭 警調監視器追長髮男子
對神明大不敬！今天下午，台中市神岡區八仙寺的天公爐遭人丟入生雞肉，鄰近的順濟宮也在二樓觀音爐發現雞頭，相當駭人，廟方人員報警。警方表示，初步掌握是名呂姓男子涉案，但男子尚未到案說明，全案朝公然侮辱壇廟罪嫌偵辦。
八仙寺主委張榮壹指出，今天下午3點，一名男子在天公爐前行經可疑，男子離開後，廟方人員上前查看，在天公爐內發現一包酸掉的雞肉，趕緊向鄰近的順濟宮提醒，未料，順濟宮二樓觀音盧內也遭丟棄雞頭，廟方立即報警。
民俗專家廖大乙分析，香爐放生雞頭如同下降頭的儀式，目的是挑戰神威、神跡。日前台南有多處宮廟遭丟棄生雞頭等行為，警方追查出為台中市大里區呂姓男子所為，廖大乙認為，此次對神明不敬行為，應是同一人所為。
神岡分駐所受理後追查，發現一名長髮男子騎乘機車到2處宮廟，行徑可疑，進一步查出為呂姓男子，但呂男尚未到案說明，無法認定是否為同一人，全案朝公然侮辱壇廟罪嫌偵辦。
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