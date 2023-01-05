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影／八里長道坑火警搶救畫面曝光 祝融吞噬3棟鐵皮工廠

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

今天傍晚近6時許，新北市八里區長道坑3棟鐵皮工廠遭祝融吞噬。警消獲報出動警義消208員、各式搶救車輛71輛到場灌救，火勢於1小時候控制，現場無人受困受傷，初估燃燒面積約491坪左右，起火原因有待火調人員調查釐清。

據了解，今天傍晚近6時許，新北市八里區長道坑21號之7鐵皮工廠外，一輛工程車突然竄火，火勢瞬間燃燒一發不可收拾，還向旁延燒另2棟鐵皮工廠。警消獲報出動義消208員、各式搶救車輛71輛到場灌救，初估燃燒面積約1625平方公尺（491坪）左右。

所幸火警發生當下，工廠內已沒人在場，遂無人受困受傷，火勢於晚上7時10分左右控制，目前警消正在殘火處理，初步勘驗現場，尚未發現有人為縱火跡象，至於工程車是自燃？還是其他因素起火？有待後續火調人員調查釐清。

今天傍晚近6時許，新北市八里區長道坑3棟鐵皮工廠起火，警消派員迅速趕抵灌救。記者曾伯愷／翻攝
今天傍晚近6時許，新北市八里區長道坑3棟鐵皮工廠起火，警消派員迅速趕抵灌救。記者曾伯愷／翻攝
今天傍晚近6時許，新北市八里區長道坑3棟鐵皮工廠起火，警消派員迅速趕抵灌救。記者曾伯愷／翻攝
今天傍晚近6時許，新北市八里區長道坑3棟鐵皮工廠起火，警消派員迅速趕抵灌救。記者曾伯愷／翻攝
今天傍晚近6時許，新北市八里區長道坑3棟鐵皮工廠起火，警消派員迅速趕抵灌救。記者曾伯愷／翻攝
今天傍晚近6時許，新北市八里區長道坑3棟鐵皮工廠起火，警消派員迅速趕抵灌救。記者曾伯愷／翻攝
今天傍晚近6時許，新北市八里區長道坑3棟鐵皮工廠起火，警消派員迅速趕抵灌救。記者曾伯愷／翻攝
今天傍晚近6時許，新北市八里區長道坑3棟鐵皮工廠起火，警消派員迅速趕抵灌救。記者曾伯愷／翻攝

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