影／八里長道坑火警搶救畫面曝光 祝融吞噬3棟鐵皮工廠

今天傍晚近6時許，新北市八里區長道坑3棟鐵皮工廠遭祝融吞噬。警消獲報出動警義消208員、各式搶救車輛71輛到場灌救，火勢於1小時候控制，現場無人受困受傷，初估燃燒面積約491坪左右，起火原因有待火調人員調查釐清。

據了解，今天傍晚近6時許，新北市八里區長道坑21號之7鐵皮工廠外，一輛工程車突然竄火，火勢瞬間燃燒一發不可收拾，還向旁延燒另2棟鐵皮工廠。警消獲報出動義消208員、各式搶救車輛71輛到場灌救，初估燃燒面積約1625平方公尺（491坪）左右。