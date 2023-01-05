誰幹的？雲林女汽車遭砸急報警 發文提醒釣出其他苦主

昨天傍晚多輛停在雲林斗六人文公園旁的汽車莫名被砸、玻璃四散，一名受害女車主發現後報警處理，也在地方網路社團「斗六人社交圈」提醒其他車主留意，隨即有人留言表示自己也是受害者，網友熱議「路邊停車會被砸，憂心治安」，警方今天指出，已調閱監視器，積極追緝可疑人士。

報案的受害女車主今天受訪表示，她在附近工作，昨日同事慢跑路過她的車輛時，驚覺車窗被打破好幾個洞，地方遺留許多碎片，趕緊通知她查看，經查車上物品並未遺失，不確定是否自己可能停放到私人土地，她除報警，也上網發文提醒他人。

女車主的受害文引起大批網友討論，也引來其他受害車主出面留言「後照鏡也毀了」，大家議論紛紛，擔憂「斗六治安變不好了嗎？」推測是否可能為「停到他人土地？」「影響他人通行」而釀成的結果。

女車主說，自己偶爾會將車輛停放在該處，但是第一次遇到這種狀況，她認為若影響私人土地或出入，建議可立告示牌或留下字條提醒車主。