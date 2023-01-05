苗栗殺人埋屍後逃往柬埔寨 疑詐騙集團懷疑成員黑吃黑痛下殺手

新竹縣竹北市日前發生擄人命案，死者陳姓男子疑似黑吃黑，獨吞60萬元「公款」，遭到5名「同事」從竹北擄走並殺害，埋屍在苗栗後龍，5嫌中3嫌已落網遭聲押獲准，但已經有2嫌案發後迅速逃往國外，傳出已前往柬埔寨、回公司總部避風頭。

據專案小組調查，死者陳男過去曾被查獲從事詐欺，陳男同樣為詐騙集團成員，陳男疑似盯上集團詐騙所得60萬元，獨吞後就躲回竹北老家，詐騙集團其他成員得知，因此直接從彰化殺到竹北找陳男算帳，要逼陳男將兄弟「血汗錢」60萬元吐出來。

專案小組調查，陳男疑早將60萬元花用完畢，5嫌才氣得在將他押回彰化途中，就在苗栗後龍停留期間將他殺害；至於是否是以活埋方式將人處理，檢警並未證實，僅表示仍待解剖驗屍才能釐清死者是生前遭埋，或是死後遭埋。