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苗栗殺人埋屍後逃往柬埔寨 疑詐騙集團懷疑成員黑吃黑痛下殺手

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

新竹縣竹北市日前發生擄人命案，死者陳姓男子疑似黑吃黑，獨吞60萬元「公款」，遭到5名「同事」從竹北擄走並殺害，埋屍在苗栗後龍，5嫌中3嫌已落網遭聲押獲准，但已經有2嫌案發後迅速逃往國外，傳出已前往柬埔寨、回公司總部避風頭。

據專案小組調查，死者陳男過去曾被查獲從事詐欺，陳男同樣為詐騙集團成員，陳男疑似盯上集團詐騙所得60萬元，獨吞後就躲回竹北老家，詐騙集團其他成員得知，因此直接從彰化殺到竹北找陳男算帳，要逼陳男將兄弟「血汗錢」60萬元吐出來。

專案小組調查，陳男疑早將60萬元花用完畢，5嫌才氣得在將他押回彰化途中，就在苗栗後龍停留期間將他殺害；至於是否是以活埋方式將人處理，檢警並未證實，僅表示仍待解剖驗屍才能釐清死者是生前遭埋，或是死後遭埋。

5名犯下殺人案的嫌犯中，有3人陸續在台中、彰化落網，但檢警追查發現有2名涉案嫌犯，在跨年夜當天就已經出境逃往柬埔寨，疑似正是回柬埔寨的母公司總部。

新竹縣竹北警方去年12月30日上午在苗栗後龍偏避山區草叢，發現被害人遭埋殺害土堆，開挖後尋獲被害人陳男遺體。記者王淑君／翻攝
新竹縣竹北警方去年12月30日上午在苗栗後龍偏避山區草叢，發現被害人遭埋殺害土堆，開挖後尋獲被害人陳男遺體。記者王淑君／翻攝
專案小組起獲嫌犯作案衣物一批，遭丟棄彰化縣社頭鄉大排水溝企圖滅證。記者王淑君／翻攝
專案小組起獲嫌犯作案衣物一批，遭丟棄彰化縣社頭鄉大排水溝企圖滅證。記者王淑君／翻攝
嫌犯一行人曾在犯案前一天到被害人竹北的住處周邊勘察地形，疑似密謀擄人。記者巫鴻瑋／翻攝
嫌犯一行人曾在犯案前一天到被害人竹北的住處周邊勘察地形，疑似密謀擄人。記者巫鴻瑋／翻攝

詐騙集團 彰化 柬埔寨

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