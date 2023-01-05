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傳詐騙集團發送全民領六千簡訊？ 警方提醒勿點擊不明簡訊

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

網路流傳「政府發$6000元，家人已收到簡訊按連結進去，詐騙集團的行銷手法＆速度真厲害...大家要跟家裡年紀大的提醒別亂點」訊息，刑事局指出，目前尚未接獲民眾相關報案，但警方也提醒，行政院1月5日表示，不會用簡訊方式通知民眾領取現金。

刑事局指出，詐騙集團假借大眾矚目時事議題發送釣魚簡訊，誘騙民眾點擊釣魚連結，民眾一旦輸入「個人資料、金融帳戶帳號或信用卡號」等資料，或遭植入惡意程式竊取認證碼後，詐騙集團即可取得民眾重要的個人資料及金融資訊，俟機詐騙民眾金錢。

為預防民眾受騙，165彙整常見簡訊詐騙手法提供民眾識別：

一、假冒送貨業者：誆稱包裹資訊有誤，要求點擊連結修改。

二、假冒政府機關：誆稱政府發放補助金，要求點擊連結確認。

三、假冒帳單欠費：誆稱有帳單欠費，要點擊連結支付。

四、假冒金融機構：誆稱銀行帳戶有問題，要點擊連結查看。

刑事局呼籲，不要點擊各類不明來源的簡訊連結，接獲詐騙簡訊，除撥打165專線提供外，可透過「165全民防騙官網或警政服務App」，填入「姓名、聯絡電話、註解說明(將訊息複製貼上)及驗證碼」等資訊，再將訊息內容截圖上傳後送出，即可快速完成詐騙訊息的檢舉。

刑事局提醒，面對來歷不明簡訊，民眾不要點擊、填輸資料與匯款。記者廖炳棋/翻攝
刑事局提醒，面對來歷不明簡訊，民眾不要點擊、填輸資料與匯款。記者廖炳棋/翻攝
刑事局提醒，面對來歷不明簡訊，民眾不要點擊、填輸資料與匯款。記者廖炳棋/翻攝
刑事局提醒，面對來歷不明簡訊，民眾不要點擊、填輸資料與匯款。記者廖炳棋/翻攝
刑事局提醒，面對來歷不明簡訊，民眾不要點擊、填輸資料與匯款。記者廖炳棋/翻攝
刑事局提醒，面對來歷不明簡訊，民眾不要點擊、填輸資料與匯款。記者廖炳棋/翻攝

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