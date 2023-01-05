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台中少年離家神隱不接電話 警用IG找到人送回家
台中市林姓少年在國中畢業後，沒有繼續升學，選擇打工賺錢，不過去年底時，沒有告知家人即離家，家人擔心少年安危，報警協尋，警方透過少年IG，聯絡到人，少年僅說，沒有與家人吵架，只是住在朋友家沒告知家人，警方關懷後，也陪同少年返家，解除家人擔憂。
第三警分局東區分駐所在去年12月28日，接獲林姓男子報案，他年僅17歲的兒子，突然不告而別離家，家人撥打電話都沒接，擔心兒子發生意外，誤入歧途，趕緊報警協尋。
東區所長張竣詒獲報後，指示派出所同仁前往轄內超商、娛樂場所、車站找尋，另外副所長徐孟廣，也透過少年的臉書、IG留下訊息，希望少年趕緊與警方聯繫。
少年後來傳訊給警方，告知沒有遭人控制，也沒有從事不法，隨後在警方的勸導下，除了先打電話向家人報平安之外，1日也到東區所，辦理撤尋。
警方關心少年後瞭解，少年國中畢業後沒有繼續升學，也交了女朋友，有穩定工作，只是離家時沒有告知家人，副所長聽完少年說法後，也給少年加油打氣，最後陪著少年步行返家。
第三警分局長楊川說，112年加強重要節日安全維護工作，仍以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」 為三大主軸，其中協尋失蹤人口返家團圓，也是為民服務中重要一節，希望能讓民眾都在在過年期間平安團圓。
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