新店翁騎車路口左轉「慘遭撞屁股」 機車全毀噴飛10公尺

新北市新店區今天下午發生驚悚車禍意外，一名陳姓老翁騎車要去附近購物，在路口欲左轉，卻遭到後方轎車狠撞，頓時頭腳朝天、重摔落地，機車被對向轎車撞擊，噴飛近10公尺。監視器畫面曝光，只見騎士被「撞屁股」後，險些又被對向轎車輾過腳，所幸及時「收腳」，僅身體擦挫傷、無大礙。

警、消今天下午1點57分獲報，新店區中正路發生汽車撞機車車禍，趕抵發現機車騎士陳翁（67歲）倒在地，意識清醒、上半身明顯擦挫傷，立刻協助送醫救治。