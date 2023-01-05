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新店翁騎車路口左轉「慘遭撞屁股」 機車全毀噴飛10公尺

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

新北市新店區今天下午發生驚悚車禍意外，一名陳姓老翁騎車要去附近購物，在路口欲左轉，卻遭到後方轎車狠撞，頓時頭腳朝天、重摔落地，機車被對向轎車撞擊，噴飛近10公尺。監視器畫面曝光，只見騎士被「撞屁股」後，險些又被對向轎車輾過腳，所幸及時「收腳」，僅身體擦挫傷、無大礙。

警、消今天下午1點57分獲報，新店區中正路發生汽車撞機車車禍，趕抵發現機車騎士陳翁（67歲）倒在地，意識清醒、上半身明顯擦挫傷，立刻協助送醫救治。

警方調查，白色轎車鍾姓男子（43歲）開車，因沒注意前方路況，直接撞上路口要左轉的陳翁機車，釀陳翁失去平衡，人、車倒地，機車再被對向王姓女子（60歲）的黑色轎車撞飛近10公尺，機車車體全毀、排氣管脫落。經查，現場無人酒駕，詳細肇事責任待後續釐清。

新北市新店區今天下午發生車禍意外，陳姓老翁騎機車在路口欲左轉，被後方白色轎車撞擊，人車倒地，所幸沒有生命危險。記者翁至成／翻攝
新北市新店區今天下午發生車禍意外，陳姓老翁騎機車在路口欲左轉，被後方白色轎車撞擊，人車倒地，所幸沒有生命危險。記者翁至成／翻攝
新北市新店區今天下午發生車禍意外，陳姓老翁騎機車在路口欲左轉，被後方白色轎車撞擊，人車倒地，所幸沒有生命危險。記者翁至成／翻攝
新北市新店區今天下午發生車禍意外，陳姓老翁騎機車在路口欲左轉，被後方白色轎車撞擊，人車倒地，所幸沒有生命危險。記者翁至成／翻攝
陳姓老翁機車全毀，機車排氣管零件被撞壞。記者翁至成／翻攝
陳姓老翁機車全毀，機車排氣管零件被撞壞。記者翁至成／翻攝

車禍

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