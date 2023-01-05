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北捷酒醉客好脫序 喝爛醉走錯廁所、對空氣咆哮

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導

民眾酒後多搭乘大眾運輸，台北捷運成為首選。根據北市捷運警察隊統計，2022年接獲酒醉旅客案共130人，其中脫序行為45件最多、不省人事33件次之。捷警隊表示，過去就曾經有旅客因為喝得酩酊大醉，不小心走到女廁嚇到其他人，警方獲報後將對方勸離，並由家屬帶回。

據北市捷警隊統計，捷運系統受理2022年酒醉旅客案共130人，與2021年162件相比，少了32件。連續2年都以大聲咆哮、倒臥、走路不穩或嘔吐等脫序行為最多，2022年就占了45件，其餘不省人事33件、救護20件、其他32件；2021年脫序行為49件、不省人事25件、救護17件、糾紛24件、其他47件。

近期適逢公司行號舉辦年節尾牙春酒等聚會，北市捷警隊表示，日前有男子渾身酒味倒臥於捷運中山站月台不省人事，獲報到場後查看身分證並通知家屬，合力將其送上計程車將該男子平安送返家。

北市捷警隊一分隊分隊長王碧泉還提到，過去就有旅客在車廂咆哮，獲報後緊急將對方帶離車廂內並帶到後勤室內，通知家屬到場帶回；另外，還碰過之前有男性喝到酩酊大醉，誤闖女性廁所，警方趕緊到場將對方勸離。

捷警隊呼籲，民眾若有飲酒，宜謹慎評估自身體力及精神狀況適量飲酒，尤其捷運系統內多設有手扶梯、階梯，常有高度落差較大之情形，為確保自身安全並避免造成其他旅客困擾，飲宴後建議可由親友陪同搭乘捷運，或採指定親友駕駛、酒後代為駕駛及代叫計程車服務等4項作為。

捷警隊表示，如看見他人酒醉需協助的情形，可即時向捷運警察、站務人員、保全反映，於車廂中可按壓緊急對講機求助，捷警獲報將即趕赴現場處理，以保旅客安心乘車。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

喝醉民眾被警方扛到輪椅上推出捷運站外，並協助搭計程車回家。圖／北市捷警隊提供
喝醉民眾被警方扛到輪椅上推出捷運站外，並協助搭計程車回家。圖／北市捷警隊提供
喝醉民眾躺在捷運站月台內，警方獲報後前往處理。圖／北市捷警隊提供
喝醉民眾躺在捷運站月台內，警方獲報後前往處理。圖／北市捷警隊提供

捷運 北市

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