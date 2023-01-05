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影／幼童被獨留機車停等紅燈 警方得知原由決定不追究
苗栗市一名年約5歲幼童日前被人發現獨自站在停等紅燈且未熄火的機車上，稍後一名男子才匆匆從路邊趕回騎車離去，讓後方車內的人直呼「有夠誇張的」，影片被po上臉書社群並引起議論，苗栗警方主動介入調查，發現是68歲許姓老翁行經路口時，聽見路邊有女子摔車慘叫並趕往救援，警方了解原由後，認為並非違反兒少法事件，交通違規部分也不予追究。
苗栗警分局表示，有民眾2日下午3點多駕車行經為民街，在接近為公路口時，發現前方一輛機車停在路中間，車上還獨留一名幼童，騎士後來才匆忙跑步回路中騎車離去。影片被上傳到網路社群「苗栗大小事」引起討論，員警網路巡邏發現，認為可能違反兒童及少年福利與權益保障法、道路交通管理處罰條例等，主動介入查處，結果出乎意料，原來許姓騎士當時是為救助他人，急忙中造成誤會。
經通知騎士到案說明，得知他當時行經該處路口，突然聽到路邊慘叫聲，回頭見一名婦人騎機車不慎跌倒，還被自己機車壓住，許姓騎士立刻下車協助將車扶正，再跑回路口將機車騎到路旁關心婦人，確認對方無恙後，各自騎車離去，過程中幸好小朋友乖乖留在機車上，未發生危險。
警方表示，員警曾到附近商家查訪求證，確認並非照顧幼童不當案件；至於騎士因急於救助他人，可能違反法令及交通違規部分，警方查明真相後也未予追究；呼籲民眾急忙救人之際，應先將車輛停於路旁，並注意幼童安全，避免幼童獨處或獨自站在未熄火機車上，以免誤觸油門造成危險。
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