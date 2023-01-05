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未注意車前狀況 北市砂石車追撞公車、小黃幸無人傷

聯合報／ 記者邱奕能／台北即時報導

台北市一名李姓男子開砂石車，追撞上停等紅燈的公車、小黃，轄區警方中正一分局員警獲報到場時，幸3人都無傷，自行私下和解；時值農曆春節將近，警方也呼籲，用路人上路注意前方路況，保持安全距離，保護自己也保護他人。

警方表示，昨天下午2點多時，李男（63歲）開砂石車從中正區忠孝東路、林森路口西向行駛，李不慎擦撞在路口停等紅燈的公車、計程車，事故車輛占用外側2車道，造成交通壅塞。

中正一分局線上執勤員警及時發現，並通知支援警力到場疏導交通進行事故排除，幸運的是李男還有計程車駕駛洪男（62歲）、公車駕駛廖男（44歲）都無人傷亡，3輛車也僅有輕微擦撞，3人在警方到達後，自行和解。

初判事故原因，應是李男駕駛砂石車疑未注意車前狀況及保持安全距離，未及時煞停導致事故發生。因中正區忠孝東路為台北市重要幹道，且為年節前加強疏導重點路段，為避免影響尖峰車流及2次事故發生，警方迅速進行事故車輛排除，以恢復來往車輛通行順暢。

中正第一分局呼籲，注意前方路況，並保持安全距離、間隔是駕駛人所應具有的基礎安全概念，隨時採取必要安全措施，因應瞬息萬變的道路狀況，共同維護自身及其他用路人安全。

北市中正區忠孝東路上昨發生砂石車追撞公司、小黃的車禍事故。記者邱奕能／翻攝
北市中正區忠孝東路上昨發生砂石車追撞公司、小黃的車禍事故。記者邱奕能／翻攝

砂石 公車

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