影／台南男子酒後駕車肇事 原地打轉衝進超商

47歲蘇姓男子今晨2時46分駕駛轎車沿中華北路北向南左轉，與對向直行的20歲李姓男子所駕駛轎車碰撞，蘇車原地轉一大圈，碰撞路邊機車，再推撞超商玻璃門，李車也被撞到反向，車頭全毀，兩人身體多處擦挫傷，均送醫幸無大礙，而蘇男酒測超標，被依涉公共危險罪嫌送辦。

「碰！」一聲巨響後，台南市北區中華北路，竟有輛轎車衝進超商內，嚇壞超商及路人，民眾見狀發現原來是起車禍，立即報警處理。

警方指出，蘇男駕駛國瑞轎車沿中華北路北向南左轉，與對向直行的李男所駕駛凌志轎車發生碰撞，蘇男車輛撞擊後碰撞路邊機車，再推撞超商玻璃門。雙方駕駛均身體多處擦挫傷，蘇男酒測超過標準值，2人均送醫治療，幸無大礙。

警方調查，蘇男酒測超過標準值0.25，全案依涉公共危險罪嫌將他移送法辦。警方呼籲，用路人「開車不喝酒，喝酒不開車」，行車務必遵守路權，轉彎車禮讓直行車，以維護交通安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康