拜拜後山區「小解」意外發現被害人埋屍處 竹北警如獲神助

新竹縣竹北市去年12月29日凌晨4時許發生擄人案件，被害人陳男凌晨6點多打110電話報案，稱自己手腳遭綁，被綁過程沿途看到許多風車（風力發電機）；竹北警分局掌握車輛定位，發現該車輛曾停留苗栗後龍2小時，研判被害人恐已遇害，專案小組5名警員展開山區搜索前至山邊媽祖宮拜拜，翌日搜索時小解，意外發現一旁有新土堆，仔細一瞧，發現竟是被害人遭埋陳屍處。

專案小組依據歹徒車輛定位、逃逸軌跡抽絲剝繭，發現做案車輛在苗栗後龍曾異常停留2小時，研判陳姓被害人已遇害，當天即派5人到後龍搜索。執行任務前，員警按慣例先到當地信仰中心—山邊媽祖宮祈求順利破案。案發後隔日持續進行搜索任務，5小時後其中1名警員鑽進路邊一處被人新開發的路徑裡如廁，意外發現偏僻山區草叢裡有新土堆，撥開土堆後竟發現被害人鞋子，警方進一步開挖尋獲陳男遺體。

專案小組表示，犯嫌在去年12月28日、案發前一天至被害人竹北住家附近預先勘查地形，29日清晨4點多變展開擄人行動，隨後便一路從竹北沿台61線往南行駛，清晨6時許被害人陳男趁隙用手機撥打110報案，稱自己手腳遭綑綁，沿途還看到許多風車（風力發電機），這通電話也成為關鍵線索，研判被害人在南下途中，於苗栗後龍偏避山區遇害，隨後歹徒便開挖凹洞，將被害人埋棄。

專案小組表示，尋獲被害人遺體尋獲時頭下腳上，頭頂有遭利器重創傷勢，雙手遭手銬銬在背上，也被用繩子綑綁住雙腳。來自彰化社頭的5名犯嫌，2人已潛逃至柬埔寨，另3嫌陸續遭逮捕，落網前他們便將犯案時的衣物，以及圓鍬、電擊棒等作案工具，丟進彰化社頭大排企圖滅證。