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跨年前夕喝到爛醉大聲喧嘩 醉漢朝警拳打腳踢遭壓制逮捕

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

郭姓男子等2男1女跨年前夕飲酒爛醉，大聲喧嘩，民眾不堪其擾，報警處理，轄區員警到場協助3人搭車返家，郭男卻發酒瘋，出拳毆打、踹傷員警，當場被依妨害公務現行犯逮捕送辦。

知情者指出，47歲郭男等2男1女是親友關係，跨年前夕相約飲酒，12月31日凌晨2時許3人已喝到爛醉，在台北市中山北路二段巷弄內喧嘩，影響住戶安寧，引起附近民眾報案。

轄區警方獲報派員到場，見其中1男1女爛醉如泥、無法行動，上前攙扶協助2人搭乘計程車，未料郭男酒性大發，先是出言嗆員警，再向員警丟擲菸蒂，警民雙方爆發推擠後，郭男猛然揮拳，打中1名警員臉部2次，出腳踹中另名警員，導致2名員警分別受擦挫傷。

員警見郭男情緒失控，立刻拿出手銬，將郭男壓制在地，當場上銬逮捕，帶返警所偵詢。

警方表示，全案警詢後依妨害公務、傷害罪嫌移送台北地檢署偵辦，檢方複訊後令郭男限制住居。另呼籲，民眾飲酒應適量，遇有糾紛切勿以暴力解決，若有不法，警方定將究辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

轄區中山警分局介入後依法將郭男送辦。記者李隆揆／攝影
轄區中山警分局介入後依法將郭男送辦。記者李隆揆／攝影
郭男等人在中山北路二段巷弄內喧嘩，引起民眾報案，郭男卻與員警爆發衝突。記者李隆揆／攝影
郭男等人在中山北路二段巷弄內喧嘩，引起民眾報案，郭男卻與員警爆發衝突。記者李隆揆／攝影

妨害公務 跨年 計程車

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