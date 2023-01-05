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獨留機車和孫女於路口 警方不罰助人阿公

中央社／ 苗栗縣5日電

苗栗市68歲許姓男子騎機車載孫女行經路口，發現婦人摔倒，急忙上前協助，卻把孫女單獨留在機車上，並違停在馬路中間，警方經調查未予追究，但提醒男子要以安全為優先考量。

有民眾2日駕車行駛於苗栗市為民街，接近為公路口時，發現前方1輛機車停在路中間，機車踏板上獨留年約5歲女童，不久後才看到機車騎士，匆忙跑回車道中騎車離去，感覺十分危險，將事發過程影片上傳臉書社團「苗栗大小事」，引發網友熱議。

苗栗縣警察局苗栗分局副分局長張中今天接受媒體聯訪表示，分局員警經網路巡邏得知此事，認為可能違反兒童及少年福利與權益保障法、道路交通管理處罰條例等規定，因此主動介入調查。

張中指出，經通知許男到案說明，結果出乎意料，原來當時因路旁有婦人騎乘機車不慎摔倒在地，且被機車壓住，發出慘叫聲，正在停等紅綠燈的許男見狀，急忙上前協助。

許男先把倒下的機車扶起，協助婦人脫困，隨後趕緊跑回路口帶回孫女，並將自己的機車移到路旁，再次確認婦人無恙後才離去，所幸過程中，孫女都乖乖的在機車上，並未發生危險。

張中表示，員警事後也特地前往附近商家訪查，並調閱相關路口監視器畫面，確認無誤，並非照顧幼童不當案件，至於可能違反交通規定部分，基於許男熱心助人，也未予追究責任，但仍提醒民眾，在馬路上幫助他人，應先將車輛停放至路旁，避免幼童獨處或獨自站在未熄火機車上，以免誤觸油門造成危險。

紅綠燈 警察

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