台中北屯警銀聯阻市民被騙206萬 警局長蔡蒼柏今到銀行頒獎

台中市郭姓男子在去年底誤信歹徒投資靈骨塔詐騙，要清空帳戶，提領206萬元，郵局行員起疑報警，警方到場後，認定是詐騙，攔阻郭男將現金交付給歹徒，市警局長蔡蒼柏今天前往郵局，向沈姓行員致謝，頒發感謝狀、宣導品表揚。

第五警分局北屯所警員施呈諭、蕭柏彥，在去年12月26日下午3時許，接獲北屯郵局報案，郭姓男子（62歲）要結清兩本帳戶，領出206萬元，但對鉅款用途，卻又支吾其詞，交代不清，懷疑郭男遭到詐騙。

郭男見警方到場後，才承認，近期認識一名顏姓業務，遊說他投資靈骨塔位及生基位（活人墓），因對方告知有稅務問題，所以需要將帳戶清空，提領206萬元，用以投資之用。

不過警方與行員舉例，認為以靈骨塔、生基位（活人墓）的投資詐騙多不勝數，此次郭男遇到的歹徒手法十分類似，提醒郭男不要匯款，以免血汗錢不保，郭男也聽取警方建議，打消領款念頭。

市警局長蔡蒼柏得知五分局警員與北屯郵局的行員聯手阻詐後，今天上午11時許，前往郵局頒發感謝狀、禮品，感謝沈姓行員的細心。