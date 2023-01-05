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台中北屯警銀聯阻市民被騙206萬 警局長蔡蒼柏今到銀行頒獎

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市郭姓男子在去年底誤信歹徒投資靈骨塔詐騙，要清空帳戶，提領206萬元，郵局行員起疑報警，警方到場後，認定是詐騙，攔阻郭男將現金交付給歹徒，市警局長蔡蒼柏今天前往郵局，向沈姓行員致謝，頒發感謝狀、宣導品表揚。

第五警分局北屯所警員施呈諭、蕭柏彥，在去年12月26日下午3時許，接獲北屯郵局報案，郭姓男子（62歲）要結清兩本帳戶，領出206萬元，但對鉅款用途，卻又支吾其詞，交代不清，懷疑郭男遭到詐騙。

郭男見警方到場後，才承認，近期認識一名顏姓業務，遊說他投資靈骨塔位及生基位（活人墓），因對方告知有稅務問題，所以需要將帳戶清空，提領206萬元，用以投資之用。

不過警方與行員舉例，認為以靈骨塔、生基位（活人墓）的投資詐騙多不勝數，此次郭男遇到的歹徒手法十分類似，提醒郭男不要匯款，以免血汗錢不保，郭男也聽取警方建議，打消領款念頭。

市警局長蔡蒼柏得知五分局警員與北屯郵局的行員聯手阻詐後，今天上午11時許，前往郵局頒發感謝狀、禮品，感謝沈姓行員的細心。

第五警分局表示，「加強重要節日」重點工作是打詐，詐騙方式無奇不有，民眾在面對網路交友訊息及各類投資訊息，應秉持謹慎查證是否正當，有任何疑惑皆可洽詢110或165反詐騙電話，絕對不要輕易聽信指示去金融機構提（匯）款及交付存摺，以免誤入詐騙集團陷阱而遭受損失。如有大量提款需求亦可向警方申請護鈔，以保障自身財產安全。

台中市北屯郵局與第五警分局，在去年底聯手阻詐郭姓市民206萬元。圖／第五警分局提供
台中市北屯郵局與第五警分局，在去年底聯手阻詐郭姓市民206萬元。圖／第五警分局提供
台中市北屯郵局在去年底阻詐郭姓市民206萬元，市警局長蔡蒼柏（右四）今到場表揚。圖／第五警分局提供
台中市北屯郵局在去年底阻詐郭姓市民206萬元，市警局長蔡蒼柏（右四）今到場表揚。圖／第五警分局提供

詐騙集團 郵局

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