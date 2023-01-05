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疑服安眠藥精神恍惚…甥碎念菜掉滿地 舅竟持刀砍他

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

台中市50歲黃男疑服用安眠藥精神恍惚，在胞姊經營洗車場竟持刀砍向28歲外甥葉男，造成2人刀傷送醫，所幸無生命危險。圖／讀者提供
台中市50歲黃男疑服用安眠藥精神恍惚，在胞姊經營洗車場竟持刀砍向28歲外甥葉男，造成2人刀傷送醫，所幸無生命危險。圖／讀者提供
今天中午12點多，台中市50歲黃男疑服用安眠藥精神恍惚，中午到姊姊經營洗車場用餐，菜卻掉滿地，因故與28歲外甥葉男發生衝突，黃竟持柴刀砍向外甥，造成葉男左手臂及右手掌劃傷，黃男劃傷自己後頭部，所幸2人送醫後無礙。警方第一時間查扣柴刀，警詢後將黃男依傷害罪嫌移送。

台中市豐原區成功路一間洗車場，中午驚傳砍人事件。50歲黃男到姐姐經營的洗車場用午餐，便當內的飯菜卻掉滿地。黃男胞姊轉述，第一時間28歲葉姓兒子出口規勸不聽，先動手打舅舅一拳，隨後黃情緒失控持洗車場內一把柴刀，就往外甥方向砍。

2人在場內奪刀爭執，過程中造成劃傷葉男左手臂及右手掌，另黃男情緒失控續持刀劃傷自己的後頭部。警消到場將2人送醫，所幸傷勢無礙。

附近鄰居透露，黃男待業中，領有身障手冊，之前也曾鬧上警局，是附近的頭痛人物，大家敬而遠之。

警方初步了解，黃男因有服用安眠藥精神恍惚，在姐姐經營的洗車場因故與外甥發生口角衝突，外甥葉男毆打黃男後，黃因此情緒失控持柴刀與葉男爭執，雙雙掛彩。警方現場查扣柴刀一把，詢後將黃嫌依傷害罪嫌移送。

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台中市50歲黃男疑服用安眠藥精神恍惚，在胞姊經營洗車場竟持刀砍向28歲外甥葉男，造成2人刀傷送醫，所幸無生命危險。圖／讀者提供
台中市50歲黃男疑服用安眠藥精神恍惚，在胞姊經營洗車場竟持刀砍向28歲外甥葉男，造成2人刀傷送醫，所幸無生命危險。圖／讀者提供

傷害罪

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