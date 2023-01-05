深夜驚魂！荒野遇黑衣女子 駕駛聽她說「這句話」急報案

有民眾昨在高雄地方臉書社團，Po出一段行車記錄器影片，畫面一名婦人看見來車，立即張開雙臂走到路中間，要求駕駛「把她撞死」。經了解，該女子疑似精神狀況不穩，才會到荒僻道路隨機攔車，警方已聯絡家屬將女子帶回。

事發在3日凌晨3時許，小客車駕駛開車行經阿蓮區高14-1路段，突遇一名女子張開雙臂站在車道中間，見車輛駛來，立刻橫著走，以肉身阻擋車輛行駛，並向駕駛高聲呼喊「把我撞死」。

當時道路燈光昏暗，周圍僻靜，49歲宋姓女子穿著黑衣擋在路中央，十分危險，所幸駕駛車速不快，才未釀成意外，並緊急向警方報案。

轄區湖內警分局獲報到場，宋女似逐漸恢復理智，向員警表示「這邊很危險」，要員警收隊回去，自己卻仍留置原地，警方只好透過不斷安撫，詢問到宋女住家地址，聯絡宋女父親將她接回。

經了解，宋女疑似因身體不適，導致情緒不穩，才會衝動做出以肉身攔車的危險行為。宋父當晚將女兒接回，並表示會再多加留意女兒行動，感謝員警這次協助。

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