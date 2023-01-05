6歲小兄弟元旦夜大哭找媽媽 警到場發現背後有洋蔥

轄區員警接獲報案，協助將2名男童送至位在彌陀區的親舅家，也主動向財團法人張榮發基金會申請到急難救助金1萬元。記者林品君／翻攝 高雄橋頭甲樹路段，元旦當晚鄰居聽聞住家附近有孩童哭聲，協助報案，警到場發現2名孩童母親剛因病去世，單親家庭的他們頓失依靠，立即通報社福機構，並聯絡孩童親舅；社會局目前協助完成監護權改定，後續會再申請相關補助，協助小兄弟生活無虞。

高市社會局表示，43歲許母打零工，獨自撫養2名6歲男童，家中是低收入戶，每月都領有生活津貼。前陣子許母身體不適，社會局在許母住院期間常安排時間到院陪伴，也追蹤2名男童生活情形，其中也透過食物銀行，解決家中伙食問題。許母出院後曾提到身體狀況並未好轉，不料卻在近日驟逝。

轄區員警接獲報案後，聯絡2名男童的親舅，將他們送至親舅位在彌陀區的住家照顧；社會局認孩子和親舅互動良好，將協助完成監護權改定，2童後續交由親舅照顧，同時申請相關福利補助；警方也主動向財團法人張榮發基金會，申請到急難救助金1萬元，幫忙2名男童暫時度過難關。