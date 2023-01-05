影／近百歲老翁牽著腳踏車迷路鄉間小路 后里警助返家
台中市后里區一名近百歲老翁，寒風中獨自牽著腳踏車慢慢走，狀似茫然，后里員警巡邏發現主動關心，發現老翁迷路，查出他身分後通知家屬，並護送回家。
台中市警局大甲分局后里分駐所警員陳勝彰、宋智郁，日前巡邏時，在后里區南村路上發現一名老翁獨自牽著腳踏車走，表情不知所措，員警上前關心，他說外出找朋友，要回家時卻找不到回家的路，慌張又跌倒，路過民眾以為是發生車禍，請消防救護，確定無外傷。
老翁再堅持自己牽著腳踏車沿著鄉間小路尋路回家，他身上沒有攜帶任何證件，員警透過交談及觀察特徵，發現是住在轄區內近百歲的老翁，打電話給家屬確認身分，並協助護送其返家，家屬對員警熱心相助，表達感謝。
大甲警分局呼籲，年關將近、天氣嚴寒，家中成員如有年邁、身體不適情形，應盡量避免單獨外出，或向公所申請愛心手錬，以免走失或發生危險。
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