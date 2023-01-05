快訊

下午12時59分台東外海規模4.4地震 最大震度2級

新竹棒球場開挖驚現廢電線傳遭滅證 原來是「他」移除

影／近百歲老翁牽著腳踏車迷路鄉間小路 后里警助返家

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市后里區一名近百歲老翁，寒風中獨自牽著腳踏車慢慢走，狀似茫然，后里員警巡邏發現主動關心，發現老翁迷路，查出他身分後通知家屬，並護送回家。

台中市警局大甲分局后里分駐所警員陳勝彰、宋智郁，日前巡邏時，在后里區南村路上發現一名老翁獨自牽著腳踏車走，表情不知所措，員警上前關心，他說外出找朋友，要回家時卻找不到回家的路，慌張又跌倒，路過民眾以為是發生車禍，請消防救護，確定無外傷。

老翁再堅持自己牽著腳踏車沿著鄉間小路尋路回家，他身上沒有攜帶任何證件，員警透過交談及觀察特徵，發現是住在轄區內近百歲的老翁，打電話給家屬確認身分，並協助護送其返家，家屬對員警熱心相助，表達感謝。

大甲警分局呼籲，年關將近、天氣嚴寒，家中成員如有年邁、身體不適情形，應盡量避免單獨外出，或向公所申請愛心手錬，以免走失或發生危險。

台中市后里區一名近百歲老翁迷路，后里員警主動幫忙，找到他家人。圖／警方提供
台中市后里區一名近百歲老翁迷路，后里員警主動幫忙，找到他家人。圖／警方提供
台中市后里區一名近百歲老翁迷路，后里員警主動幫忙，找到他家人。圖／警方提供
台中市后里區一名近百歲老翁迷路，后里員警主動幫忙，找到他家人。圖／警方提供

后里 腳踏車

延伸閱讀

70歲老翁性慾旺盛「一周要6次」 妻子下體發炎就醫...他下場慘了

趁醉洗劫路倒男 警逮腳踏車男送辦

影／405戶弱勢族群受惠 大安農會連9年第16次公益開跑

吳怡農元旦行程滿檔 搶攻陸戰騎腳踏車致意

相關新聞

流竄的假鈔其實是玩具鈔 彰化警方教大家辨識三大原則

彰化縣最近發現假鈔流竄，警方已獲報縣內四處夜市、檳榔攤出現假鈔，目前已查扣部分千元假鈔，但警方強調，這只是玩具鈔，號碼也...

影／男子酒駕逆向硬闖臨撿站 員警急閃險遭撞

余姓男子昨晚酒後開車行經新北汐止區，見員警站在路檢點欲攔車盤查，涉嫌加速逆向闖關，員警急閃躲過一劫，警方立即發動警網攔截...

影／台中情侶跨年夜成驚魂夜 卡在頂樓下不來警解圍

台中市陳姓男子在元旦時找女友在住家頂樓跨年看煙火，看完時要下樓，才發現防火門因不明原因，無法開啟，二人想要聯絡保全，發現...

路邊起步未打燈被按喇叭 男惱怒攔車敲打引擎蓋

高雄市新興區五福二路和忠孝路口發生一起行車糾紛，一輛轎車路邊起步未打燈，直接切入左方車道，後方車按喇叭提醒，轎車下來2名...

工人爬上民宅3樓頂施工 建材腐朽一踩竟墜樓受傷送醫

基隆市今早有名男子在義二路3樓頂修繕民宅時，踩腳處建材毀損，因而摔落到2樓受傷。消防局獲將派員前往救護送醫，意外發生原因...

爸騎車載13歲女兒上課 慘遭BMW逆向撞飛1死1傷

新北市李姓男子，今晨沿著五股區中興路二段開車欲返回汐止家中，疑因路況不熟，一時誤聽導航指引，不慎逆向衝撞對向邱男父女所騎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。