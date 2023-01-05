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旅館變豪宅！新北市官員圖利潤隆建設40.5億 5官商遭訴

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

新店豪宅「國賓大苑」使照變更弊案，北檢起訴潤隆建設董事長蔡聰賓及新北市工務局3名官員共5人。記者張宏業／攝影
新店豪宅「國賓大苑」使照變更弊案，北檢起訴潤隆建設董事長蔡聰賓及新北市工務局3名官員共5人。記者張宏業／攝影
上市公司興富發轉投資公司潤隆建設，2011年於新北市新店推出水岸豪宅「國賓大苑」，卻爆發將旅館用地充當豪宅販售弊案。台北地檢署查出，新北市工務局3名官員在使用執照變更過程中，涉嫌圖利潤隆40.5億餘元，而潤隆董事長蔡聰賓則與負責起造的明緯建設負責人王文宏，藉此詐取6.2億餘元利潤，今依圖利、偽造文書詐欺等罪起訴5名官商。

檢方起訴的5人中，除蔡、王兩人外，新北市工務局涉案官員為施工科長曾維良、施工科使照股股長邱柏霖及施工科使照股技士潘仕傑。

檢方調查，「國賓大苑」位於新北市新店太平路旅館用地，當初建照核准用途即為「旅館」，潤隆、明緯明知該基地土地坐落旅館區，卻覬覦旅館用地建蔽率和容積率遠高於一般山坡地住宅用地的暴利，於是涉嫌以旅館名義興建集合住宅對外銷售。

2013年，該建案完工欲申請使照時，當時工務局曾加註觀光旅遊局已經限制該建案「88戶同時申請為一家旅館辦理」及「不得分戶出售」，導致先前預售的戶型無法分拆過戶。

不料後來潤隆在申請使照變更時，上述3位公務員涉嫌以筆誤為由，將加註事項改為「不得再行辦理分戶」，而將當中的「出售」刪除，使得該建案得以分戶申請門牌將「旅館變豪宅」，藉此圖利潤隆40億5262萬餘元，並透過出售40戶獲利20億1406萬餘元。

另外，當時潤隆與明緯建設曾向代銷公司保證，該建案具有獨立產權、門牌，事後卻爆發變更使照的分戶弊端，被其中12名住戶認為兩建商有刻意隱瞞該建案不得作為住宅使用的事實而提告，檢方查出蔡、王兩人藉此涉嫌詐得6億2058萬餘元，此部分也建請法院宣告沒收或追徵。

公務員 偽造文書 詐欺

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