流竄的假鈔其實是玩具鈔 彰化警方教大家辨識三大原則

彰化和雲林市場都出現假鈔，假鈔序號都是「HR484268XD」，諧音「是不是要發了XD」，充滿嘲諷意味。圖／警方提供 彰化縣最近發現假鈔流竄，警方已獲報縣內四處夜市、檳榔攤出現假鈔，目前已查扣部分千元假鈔，但警方強調，這只是玩具鈔，號碼也都一樣，鈔票平滑，並非做工精密的假鈔，警方已掌握多名涉案人，報請檢察官偵辦中，並呼籲民眾拿到鈔票時，用手指觸摸是否有凸出的墨痕做初步辨識。

彰化縣警察局刑警大隊並提供假鈔辨識的三大原則，分別是：

(一)「看一看」：鈔券左半部迎光透視會浮水印，右下角傾斜時則會出現隱藏數字。 (二)「摸一摸」觸摸鈔券面額數字與文字，可以感覺到凸起的墨紋。 (三)「轉一轉」輕轉鈔券，安全線和左下角面額數字會隨角度不同變換顏色。

彰化縣警察局刑警大隊長許忠彥說，年關將近，各大市場生意活絡，向來是假鈔流竄的時機，尤其鎖定夜市及檳榔攤，因視線不良，加上天氣寒冷，民眾多會戴手套，比較不會用手觸摸鈔面，容易被魚目混珠，用假鈔換真鈔。

許忠彥說，目前彰化縣已據報在彰化市、永靖鄉、溪湖鎮及北斗鎮的夜市、檳榔攤業者收到千元假鈔，數量仍在清查中。從初步查扣的假鈔發現，除票面平滑外，號碼也都一樣，其實都只是玩具鈔，並非做工精密的假鈔，民眾拿到時，可以先觸摸鈔票面額數字與文字，是否有凸起的墨紋，做初步辨識。