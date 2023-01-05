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流竄的假鈔其實是玩具鈔 彰化警方教大家辨識三大原則
彰化縣最近發現假鈔流竄，警方已獲報縣內四處夜市、檳榔攤出現假鈔，目前已查扣部分千元假鈔，但警方強調，這只是玩具鈔，號碼也都一樣，鈔票平滑，並非做工精密的假鈔，警方已掌握多名涉案人，報請檢察官偵辦中，並呼籲民眾拿到鈔票時，用手指觸摸是否有凸出的墨痕做初步辨識。
彰化縣警察局刑警大隊並提供假鈔辨識的三大原則，分別是：
(一)「看一看」：鈔券左半部迎光透視會浮水印，右下角傾斜時則會出現隱藏數字。
(二)「摸一摸」觸摸鈔券面額數字與文字，可以感覺到凸起的墨紋。
(三)「轉一轉」輕轉鈔券，安全線和左下角面額數字會隨角度不同變換顏色。
彰化縣警察局刑警大隊長許忠彥說，年關將近，各大市場生意活絡，向來是假鈔流竄的時機，尤其鎖定夜市及檳榔攤，因視線不良，加上天氣寒冷，民眾多會戴手套，比較不會用手觸摸鈔面，容易被魚目混珠，用假鈔換真鈔。
許忠彥說，目前彰化縣已據報在彰化市、永靖鄉、溪湖鎮及北斗鎮的夜市、檳榔攤業者收到千元假鈔，數量仍在清查中。從初步查扣的假鈔發現，除票面平滑外，號碼也都一樣，其實都只是玩具鈔，並非做工精密的假鈔，民眾拿到時，可以先觸摸鈔票面額數字與文字，是否有凸起的墨紋，做初步辨識。
其中，在永靖鄉夜市攤商收到千元假鈔，是一群年輕人假借去玩套圈圈遊戲，卻是持假鈔消費以換鈔，據傳這批假鈔上月也曾在雲林市場出現過，假鈔的序號都是「HR484268XD」，諧音「是不是要發了XD」，充滿嘲諷意味，警方已鎖定特定犯嫌追查中。
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