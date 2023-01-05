快訊

下午12時59分台東外海規模4.4地震 最大震度2級

新竹棒球場開挖驚現廢電線傳遭滅證 原來是「他」移除

聽新聞
test
0:00 / 0:00

流竄的假鈔其實是玩具鈔 彰化警方教大家辨識三大原則

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化和雲林市場都出現假鈔，假鈔序號都是「HR484268XD」，諧音「是不是要發了XD」，充滿嘲諷意味。圖／警方提供
彰化和雲林市場都出現假鈔，假鈔序號都是「HR484268XD」，諧音「是不是要發了XD」，充滿嘲諷意味。圖／警方提供
彰化縣最近發現假鈔流竄，警方已獲報縣內四處夜市、檳榔攤出現假鈔，目前已查扣部分千元假鈔，但警方強調，這只是玩具鈔，號碼也都一樣，鈔票平滑，並非做工精密的假鈔，警方已掌握多名涉案人，報請檢察官偵辦中，並呼籲民眾拿到鈔票時，用手指觸摸是否有凸出的墨痕做初步辨識。

彰化縣警察局刑警大隊並提供假鈔辨識的三大原則，分別是：

(一)「看一看」：鈔券左半部迎光透視會浮水印，右下角傾斜時則會出現隱藏數字。

(二)「摸一摸」觸摸鈔券面額數字與文字，可以感覺到凸起的墨紋。

(三)「轉一轉」輕轉鈔券，安全線和左下角面額數字會隨角度不同變換顏色。

彰化縣警察局刑警大隊長許忠彥說，年關將近，各大市場生意活絡，向來是假鈔流竄的時機，尤其鎖定夜市及檳榔攤，因視線不良，加上天氣寒冷，民眾多會戴手套，比較不會用手觸摸鈔面，容易被魚目混珠，用假鈔換真鈔。

許忠彥說，目前彰化縣已據報在彰化市、永靖鄉、溪湖鎮及北斗鎮的夜市、檳榔攤業者收到千元假鈔，數量仍在清查中。從初步查扣的假鈔發現，除票面平滑外，號碼也都一樣，其實都只是玩具鈔，並非做工精密的假鈔，民眾拿到時，可以先觸摸鈔票面額數字與文字，是否有凸起的墨紋，做初步辨識。

其中，在永靖鄉夜市攤商收到千元假鈔，是一群年輕人假借去玩套圈圈遊戲，卻是持假鈔消費以換鈔，據傳這批假鈔上月也曾在雲林市場出現過，假鈔的序號都是「HR484268XD」，諧音「是不是要發了XD」，充滿嘲諷意味，警方已鎖定特定犯嫌追查中。

彰化和雲林市場都出現假鈔，假鈔序號都是「HR484268XD」，諧音「是不是要發了XD」，充滿嘲諷意味。圖／警方提供
彰化和雲林市場都出現假鈔，假鈔序號都是「HR484268XD」，諧音「是不是要發了XD」，充滿嘲諷意味。圖／警方提供

假鈔

延伸閱讀

這千元鈔序號注意了！彰化市場出現假鈔 序號還帶嘲諷味

彰化夜市攤商慘收7千元假鈔 流水號都是「同一組」暗藏大笑表情

假鈔集團出沒！成員皆20多歲 彰化多個夜市攤商「整晚做白工」

萬元鈔票直接啃 鈔票煎餅新年熱銷

相關新聞

流竄的假鈔其實是玩具鈔 彰化警方教大家辨識三大原則

彰化縣最近發現假鈔流竄，警方已獲報縣內四處夜市、檳榔攤出現假鈔，目前已查扣部分千元假鈔，但警方強調，這只是玩具鈔，號碼也...

旅館變豪宅 新北市官員圖利潤隆建設40.5億5官商遭訴

上市公司興富發轉投資公司潤隆建設，2011年於新北市新店推出水岸豪宅「國賓大苑」，卻爆發將旅館用地充當豪宅販售弊案。台北...

影／男子酒駕逆向硬闖臨撿站 員警急閃險遭撞

余姓男子昨晚酒後開車行經新北汐止區，見員警站在路檢點欲攔車盤查，涉嫌加速逆向闖關，員警急閃躲過一劫，警方立即發動警網攔截...

影／台中情侶跨年夜成驚魂夜 卡在頂樓下不來警解圍

台中市陳姓男子在元旦時找女友在住家頂樓跨年看煙火，看完時要下樓，才發現防火門因不明原因，無法開啟，二人想要聯絡保全，發現...

路邊起步未打燈被按喇叭 男惱怒攔車敲打引擎蓋

高雄市新興區五福二路和忠孝路口發生一起行車糾紛，一輛轎車路邊起步未打燈，直接切入左方車道，後方車按喇叭提醒，轎車下來2名...

工人爬上民宅3樓頂施工 建材腐朽一踩竟墜樓受傷送醫

基隆市今早有名男子在義二路3樓頂修繕民宅時，踩腳處建材毀損，因而摔落到2樓受傷。消防局獲將派員前往救護送醫，意外發生原因...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。