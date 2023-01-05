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影／台中情侶跨年夜成驚魂夜 卡在頂樓下不來警解圍

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市陳姓男子在元旦時找女友在住家頂樓跨年看煙火，看完時要下樓，才發現防火門因不明原因，無法開啟，二人想要聯絡保全，發現保全已經下班，只好求助警方，警方到場時發現，防火門能夠向外推，順利讓二人脫困，結束驚魂夜。

第二警分局立人所在1日凌晨1時許，接獲陳姓男子（30歲）報案，陳稱，他與22歲女友在住處12樓頂樓看煙火約會，但沒想到防火門無法開啟，被困在頂樓，保全也已經下班，求助無門才報案。

警員蘇建瑜、鄭惠婷前往，發現防火門能夠順利往外推開，解救二人脫困，也發現二人穿得一身黑，在暗夜中不好辨識，也提醒二人，深夜外出要身穿著亮色系衣物，以避免危險。

陳男透露，一開始到頂樓時，防火門底下有擺放一顆石頭，避免門關上，他與女友開門外出後，搬離石頭，判斷可能因此造成防火門關上。

第二警分局長陳家銘說，當民眾遇到緊急狀況時，請保持冷靜，第一時間莫驚慌，可撥打110報案專線，警察定會盡其所能給予關懷和協助，以同理心處事，目前重要節日安全維護工作期間，定讓民眾感受警察的敬業與用心。

台中市陳姓男子1日時與女友到頂樓看煙火，卻受困在外，警方獲報到場協助。圖／第二警分局提供
台中市陳姓男子1日時與女友到頂樓看煙火，卻受困在外，警方獲報到場協助。圖／第二警分局提供

警察 跨年

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