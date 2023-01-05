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竹市警尋回無音訊失蹤少年 發揮民眾安心功效

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

新竹16歲少年去年11月底與安置機構輔導員發生衝突負氣離開，從此音訊全無，經輔導員向警方報案，新竹市警察局少年隊陸續清查少年的群聚交友圈，並逐一實地訪查，歷經1個月餘，終於在本月周順利尋獲，將少年送返安置機構。

警方指出，少年隊接獲安置機構輔導員報案，立刻展開尋找，少年母親擔心其流落在外挨餓受凍，也放下手中工作四處找尋。經警方鍥而不捨，持續清查少年群聚交友圈，並逐一實地訪查，歷經1個月餘，在今年1月初終順利尋獲。

警方說，在少年隊員警與少年懇談過程中，了解其原與母親同住，後因家庭因素進入安置機構照護，便主動聯繫市府社會處社工進行服務，提供適切的協助，並順利將少年送返安置機構。

警方指出，隨著網路及各種交友軟體影響，少年失蹤案件的發生原因亦趨複雜多變，雖大部分的失蹤少年案件都可以順利尋回，但全台仍有極少數失蹤少年未能即時尋獲，造成家屬的遺憾。

警方向民眾呼籲，警方尋找失蹤少年時，仍需家屬配合提供相關資訊與線索，才能加速後續的查尋作為。家屬平日要了解孩子的行為訊息，例如使用網路資訊（線上遊戲、FB、Line、IG等）、生活作息、經常出入場所或朋友聯絡手機電話等，提供警方實施通聯紀錄過濾訪查與定位查尋，絕對是不可或缺的重要資訊。

新竹市警察局長郭士傑表示，竹市去通報的協尋失蹤少年總計79人次，警方已全數平安尋回，農曆春節假期將近，會加強重要節日安全維護工作上，發揮「民眾安心」功效。

經輔導員向警方報案，新竹市警察局少年隊陸續清查少年的群聚交友圈，並逐一實地訪查，歷經1個月餘，終於在本月周順利尋獲，將少年送返安置機構。圖／警方提供
經輔導員向警方報案，新竹市警察局少年隊陸續清查少年的群聚交友圈，並逐一實地訪查，歷經1個月餘，終於在本月周順利尋獲，將少年送返安置機構。圖／警方提供

失蹤 新竹 警察

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