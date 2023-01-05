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路邊起步未打燈被按喇叭 男惱怒攔車敲打引擎蓋
高雄市新興區五福二路和忠孝路口發生一起行車糾紛，一輛轎車路邊起步未打燈，直接切入左方車道，後方車按喇叭提醒，轎車下來2名男子，其中1男朝車主怒視後，敲打引擎蓋後離去，影片被PO上網路社群，警方表示，尚未接獲報案，將根據影像通知車主到案說明。
網路社群「社會事新聞影音」今天上午貼出一則影片，地點顯示在高雄市新興區五福二路和忠孝路口，只見1名身材壯碩的男子在轎車前方，比手畫腳，緊接著駕駛座右下來1名男子，胖男朝後方車怒視，敲打引擎蓋，隨後上車離去。
被害車主將行車記錄器錄下的畫面PO網，警方表示，近日未接獲相關車主報案，檢視影片內容，尚無法判定有何具體違法違規行為，將根據影像內車輛之車牌號碼，儘速通知車主到案說明、協助調查，如有違法違規事證，將依法偵辦或告發。
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