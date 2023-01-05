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工人爬上民宅3樓頂施工 建材腐朽一踩竟墜樓受傷送醫
基隆市今早有名男子在義二路3樓頂修繕民宅時，踩腳處建材毀損，因而摔落到2樓受傷。消防局獲將派員前往救護送醫，意外發生原因由警方調查中。
基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今早9點左右接獲報案，義二路有人墜樓，派員前往救護時，發現是施工男子不慎從3樓摔落受傷。
吳姓工頭說，他承包這處住宅修繕工程，今早在3樓頂施工時，有名工人因為踩到枯朽的建材，重心不穩往下墜落，掉在2樓地板。還好地面有些紙箱，減緩衝擊力道，但仍表示胸部疼痛，趕快報案送他就醫。
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