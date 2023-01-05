爸騎車載13歲女兒上課 慘遭BMW逆向撞飛1死1傷
新北市李姓男子，今晨沿著五股區中興路二段開車欲返回汐止家中，疑因路況不熟，一時誤聽導航指引，不慎逆向衝撞對向邱男父女所騎乘機車，當場人車撞飛落地，緊急協助送醫急救，邱男傷重不治，邱姓少女肢體擦挫傷，肇事駕駛沒有酒駕，事故原因有待調查釐清。
經調查，李姓男子（40歲），今天清晨6時許，開著一輛BMW汽車載友人返回新北市三重區，旋即準備開返回汐止住家。李男不熟路況以導航為輔，行經五股區中興路二段49號前，一時誤聽導航指引，不慎逆向衝撞對向邱男父女（父50歲、女兒13歲）所騎乘機車。
撞擊瞬間，機車車殼破裂散落一地，邱男、邱姓少女則拋飛近5公尺後落地，警消獲報趕抵，邱男當場沒有生命徵象，邱姓少女則肢體多處擦挫傷。緊急協助兩人送醫急救，邱男傷重不治身亡，邱姓少女則幸運沒有大礙。
警方表示，事發前邱男騎車載著女兒準備到校上課，肇事李男則準備回家，李男沒有酒駕，邱男抽血待驗，確切肇事原因及責任歸屬，仍待警方調查後才能釐清。
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