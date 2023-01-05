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高雄9樓高外牆突冒兩組英文 警讀懂「DWANG」揪塗鴉男

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

「CHAF DWANG」塗鴉長38.7公尺、寬1.4公尺、面積54.18平方公尺，相當醒目。圖/讀者提供
「CHAF DWANG」塗鴉長38.7公尺、寬1.4公尺、面積54.18平方公尺，相當醒目。圖/讀者提供
高雄鹽埕區大仁路立體停車場9樓外牆遭人塗鴉，警方獲報後，調閱監視器發現3名塗鴉客大搖大擺闖入停車場頂樓，在外牆寫下「CHAF DWANG」及「UKA」等字，目前已掌握涉案王姓男子等3人身分，通知他們到案說明。

警方調查，前天深夜1時許，王男與其他2名同夥，大搖大擺走入立體停車場頂樓，從頂樓攀過外牆，以油漆在外牆留下英文字體，經比對身分及塗鴉字樣後，帶頭的王男疑為常在新崛江快閃創作的塗鴉創作者Dwang。

「CHAF DWANG」塗鴉長38.7公尺、寬1.4公尺、面積54.18平方公尺，「UKA」寬1.4公尺、長5.8公尺、面積11.368平方公尺；兩幅塗鴉都相當顯眼，經過大仁路一帶，抬頭往停車場望去都能明顯看到兩幅碩大字體。

一夜間完成塗鴉創作，連路人聽聞都覺得厲害，不過，立體停車場委外場上發現後，氣炸要對塗鴉的3人提告毀損，警方已連繫上帶頭的王男，通知他到派出所說明。

「CHAF DWANG」塗鴉長38.7公尺、寬1.4公尺、面積54.18平方公尺，相當醒目。圖/讀者提供
「CHAF DWANG」塗鴉長38.7公尺、寬1.4公尺、面積54.18平方公尺，相當醒目。圖/讀者提供
「UKA」塗鴉寬1.4公尺、長5.8公尺、面積11.368平方公尺，相當醒目。圖/讀者提供
「UKA」塗鴉寬1.4公尺、長5.8公尺、面積11.368平方公尺，相當醒目。圖/讀者提供
3名塗鴉怪客前天凌晨到大仁路立體停車場塗鴉，帶頭者疑為塗鴉創作者Dwang。圖/讀者提供
3名塗鴉怪客前天凌晨到大仁路立體停車場塗鴉，帶頭者疑為塗鴉創作者Dwang。圖/讀者提供

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