聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄9樓高外牆突冒兩組英文 警讀懂「DWANG」揪塗鴉男
高雄鹽埕區大仁路立體停車場9樓外牆遭人塗鴉，警方獲報後，調閱監視器發現3名塗鴉客大搖大擺闖入停車場頂樓，在外牆寫下「CHAF DWANG」及「UKA」等字，目前已掌握涉案王姓男子等3人身分，通知他們到案說明。
警方調查，前天深夜1時許，王男與其他2名同夥，大搖大擺走入立體停車場頂樓，從頂樓攀過外牆，以油漆在外牆留下英文字體，經比對身分及塗鴉字樣後，帶頭的王男疑為常在新崛江快閃創作的塗鴉創作者Dwang。
「CHAF DWANG」塗鴉長38.7公尺、寬1.4公尺、面積54.18平方公尺，「UKA」寬1.4公尺、長5.8公尺、面積11.368平方公尺；兩幅塗鴉都相當顯眼，經過大仁路一帶，抬頭往停車場望去都能明顯看到兩幅碩大字體。
一夜間完成塗鴉創作，連路人聽聞都覺得厲害，不過，立體停車場委外場上發現後，氣炸要對塗鴉的3人提告毀損，警方已連繫上帶頭的王男，通知他到派出所說明。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言