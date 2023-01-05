影／17萬投資糾紛 高雄男子竟縱火燒鄰居家

高雄三民區一處民宅今晨發生火警，火勢撲滅後，警消發現火場有酥油瓶及拖把棉絮引信，疑有縱火跡象；追查發現，謝姓屋主日前介紹魏姓友人給鄰居葉姓男子，魏遊說葉以17萬投資運輸生意，血本無歸，葉歸咎謝男，縱火洩恨，警方隨即到葉家逮人，起出犯案工具。

高市三民區大昌二路462巷內一處民宅騎樓前，今天凌晨0時19分發生火警，謝姓屋主（29歲）當時和家人發現屋前著火，趕緊打119求救，警消趕抵時，火勢已被謝男撲滅。

警消在現場發現，火場有酥油玻璃瓶及拖把棉絮引信，懷疑遭人縱火；謝男告知警方，日前曾介紹魏姓友人（28歲）給鄰居葉姓男子（50歲）認識，後來魏男遊說葉男投資運輸生意，葉拿出17萬投資，但葉投資虧損。

謝男表示，葉男因找不到魏男，三番兩次上門找他理論，雙方曾鬧得不愉快，警方調閱監視器影響，發現葉男縱火行為，隨即到10餘公尺外的葉家，當場將葉逮捕，並起出做案用的酥油瓶等工具，警詢後依放火罪嫌送辦。 高雄三民區一處民宅前今晨傳火警，火勢撲滅後，警消發現火場有酥油瓶及拖把棉絮引信，疑有縱火跡象，警方查出是鄰居葉男所為。記者石秀華／翻攝 高雄三民區一處民宅今晨發生火警，火勢撲滅後，警消發現火場有酥油瓶及拖把棉絮引信，疑有縱火跡象，警方查出是鄰居葉男所為。記者石秀華／翻攝 高雄三民區一處民宅今晨發生火警，火勢撲滅後，警消發現火場有酥油瓶及拖把棉絮引信，疑有縱火跡象，警方查出是鄰居葉男所為。記者石秀華／翻攝 高雄三民區一處民宅今晨發生火警，火勢撲滅後，警消發現火場有酥油瓶碎片，疑有縱火跡象，警方查出是鄰居葉男所為。記者石秀華／翻攝 高雄三民區一處民宅今晨發生火警，火勢撲滅後，警消發現火場有酥油瓶的碎片及拖把引信，疑有縱火跡象，警方查出是鄰居葉男所為。記者石秀華／翻攝