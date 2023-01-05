快訊

上午規模3.2小區域地震「民眾以為爆炸」 氣象局曝在這縣市確實少見

難以繁衍後代…繼美國後 英國也將歸還一對大熊貓給中國大陸

獨／調查局明日之星變癡漢 捷運猥褻2正妹遭活逮

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／救人驚險畫面！情緒不穩女坐頂樓牆 男警勸「我們陪妳哭」

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市沙鹿區一名情緒不穩女子半夜獨坐頂樓女兒牆，員警勸說「我們聽你說，你要哭我們陪你哭」，消防隊救護員趁女子沒注意時，半蹲前進，及時將她拉下牆，順利搶救。

台中市清水警分局沙鹿分駐所所日前凌晨2點多接獲民眾報案，沙鹿區北勢東路一棟出租大樓疑似有人想不開，警員蔡瑞修、蔡明昌與彭宜平獲報立即趕抵現場，同時消防隊救護車也到達現場。

警方到達現場後，逐一清查各樓層，都未發現輕生者蹤跡，後續接獲通報，有人跨坐於5樓頂樓陽台女兒牆，警方與消防隊員立即衝上頂樓，發現1名女子情緒不穩，坐在陽台女兒牆上情況危急，女子不願警方靠近，警方只好保持距離柔性喊話。

員警喊話，「我們聽你說，你要哭我們陪你哭」，企圖安撫女子情緒及轉移注意，另一邊消防隊救護人員慢慢靠近，見時機成熟，一手拉住該女子，警察和消防防員都衝上，抱住女子及時成功救一命，並將女子強制就醫。事後家屬感謝警察與消防人員及時救援，救回女子寶貴生命。

台中市清水警分局沙鹿所長廖俊強表示，生命無價，遇有周遭親友或自身需要幫助時，可撥打24小時專線：1925（依舊愛我）、1995生命線或1980張老師專線，另若有需要協助時也可隨時撥打110報案電話。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

台中市沙鹿區一名女子情緒不穩坐頂樓女兒牆上，員警勸，消防隊員半蹲前進搶救。圖／警方提供
台中市沙鹿區一名女子情緒不穩坐頂樓女兒牆上，員警勸，消防隊員半蹲前進搶救。圖／警方提供

生命線 台中市

延伸閱讀

消防創意 南消聯手警廣雙語廣播平安過新年

20年沒調整消防員加班費「上限提高2千」 議員盼配套要落實

政見主打松機遷移、兵役改革 吳怡農喊話出來投票

影／婦爬上廢鐵堆拾資源回收體力透支下不來 梧棲警協助脫困

相關新聞

蒙古貨輪馬祖沉沒 1獲救4失蹤

一艘蒙古籍貨輪前天清晨在馬祖東引海域沉沒，船上有五名陸籍船員，僅一人獲救；由於海象極度惡劣，搜救困難，海巡署艦艇和空勤總...

桃園楊梅地震網友「以為阿共打過來」警接獲烏龍爆炸報案

中央氣象局發布小區域有感地震報告，今天上午8時15分，在桃園市政府西南西方17.1公里，位於桃園楊梅發生芮氏規模3.2有...

畫面曝光！高雄小黃爆衝撞路邊3轎車 司機送醫不治

高雄60歲許姓計程車司機，今晨1時30分許，駕車行經三民區十全三路與德旺街時，不明原因車爆衝撞路邊3輛轎車後停下，許男卡...

影／17萬投資糾紛 高雄男子竟縱火燒鄰居家

高雄三民區一處民宅今晨發生火警，火勢撲滅後，警消發現火場有酥油瓶及拖把棉絮引信，疑有縱火跡象；追查發現，謝姓屋主日前介紹...

影／救人驚險畫面！情緒不穩女坐頂樓牆 男警勸「我們陪妳哭」

台中市沙鹿區一名情緒不穩女子半夜獨坐頂樓女兒牆，員警勸說「我們聽你說，你要哭我們陪你哭」，消防隊救護員趁女子沒注意時，半...

酒駕釀1死3傷 煞車痕成關鍵

38歲男子黃子洋前年12月26日酒駕撞上林姓男子1家4口，造成1死3傷，被依不確定故意殺人罪起訴，高雄地院僅依酒駕致死判...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。