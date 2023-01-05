影／救人驚險畫面！情緒不穩女坐頂樓牆 男警勸「我們陪妳哭」

台中市沙鹿區一名情緒不穩女子半夜獨坐頂樓女兒牆，員警勸說「我們聽你說，你要哭我們陪你哭」，消防隊救護員趁女子沒注意時，半蹲前進，及時將她拉下牆，順利搶救。

台中市清水警分局沙鹿分駐所所日前凌晨2點多接獲民眾報案，沙鹿區北勢東路一棟出租大樓疑似有人想不開，警員蔡瑞修、蔡明昌與彭宜平獲報立即趕抵現場，同時消防隊救護車也到達現場。

警方到達現場後，逐一清查各樓層，都未發現輕生者蹤跡，後續接獲通報，有人跨坐於5樓頂樓陽台女兒牆，警方與消防隊員立即衝上頂樓，發現1名女子情緒不穩，坐在陽台女兒牆上情況危急，女子不願警方靠近，警方只好保持距離柔性喊話。

員警喊話，「我們聽你說，你要哭我們陪你哭」，企圖安撫女子情緒及轉移注意，另一邊消防隊救護人員慢慢靠近，見時機成熟，一手拉住該女子，警察和消防防員都衝上，抱住女子及時成功救一命，並將女子強制就醫。事後家屬感謝警察與消防人員及時救援，救回女子寶貴生命。

台中市清水警分局沙鹿所長廖俊強表示，生命無價，遇有周遭親友或自身需要幫助時，可撥打24小時專線：1925（依舊愛我）、1995生命線或1980張老師專線，另若有需要協助時也可隨時撥打110報案電話。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980