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台南民宅變電箱失火！5人一度受困頂樓 20歲男氣喘送醫

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台南民宅變電箱失火！5人一度受困頂樓 20歲男氣喘送醫

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市東區東成街201巷內5樓民宅，今晚8點多1樓突然起火冒煙，屋內5人跑上樓頂待援，消防人員獲報後到達現場，發現1樓變電箱失，連忙拉水線出水滅火，火勢約10分鐘熄滅，年約20歲男子因過度緊張導致氣喘發作，由救護車預防性送醫。

「東成街有民宅失，快派人來滅火！」 台南市消防局救災救護中心今晚8點5分接獲民眾報案，東區東成街201巷內民宅失，中心出動後甲分隊等20車40人到場搶救。

消防人員到場發現1樓變電箱起火冒煙，連忙拉水線出水滅火，火勢約8點15分鐘熄滅，頂樓有5名民眾受困，經消防人員疏散下樓。 其中一名年約20歲男子，因吸到濃煙，過度緊張導致氣喘發作，由救護車預防性送醫。

台南市消防局說，燃燒情形：現場燃燒頂樓變電箱，燃燒面積約3平方公尺，未安裝住警器、有財損，至於起火原因待火吊科人員鑑定查明。

台南市東區東成街201巷內民宅失火，消防員拉水線進屋內滅火。記者黃宣翰／翻攝
台南市東區東成街201巷內民宅失火，消防員拉水線進屋內滅火。記者黃宣翰／翻攝
台南市東區東成街201巷內5樓民宅，因1樓變電箱起火冒煙。記者黃宣翰／翻攝
台南市東區東成街201巷內5樓民宅，因1樓變電箱起火冒煙。記者黃宣翰／翻攝

台南 氣喘 救護車

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