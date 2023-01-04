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台南民宅變電箱失火！5人一度受困頂樓 20歲男氣喘送醫
台南市東區東成街201巷內5樓民宅，今晚8點多1樓突然起火冒煙，屋內5人跑上樓頂待援，消防人員獲報後到達現場，發現1樓變電箱失，連忙拉水線出水滅火，火勢約10分鐘熄滅，年約20歲男子因過度緊張導致氣喘發作，由救護車預防性送醫。
「東成街有民宅失，快派人來滅火！」 台南市消防局救災救護中心今晚8點5分接獲民眾報案，東區東成街201巷內民宅失，中心出動後甲分隊等20車40人到場搶救。
消防人員到場發現1樓變電箱起火冒煙，連忙拉水線出水滅火，火勢約8點15分鐘熄滅，頂樓有5名民眾受困，經消防人員疏散下樓。 其中一名年約20歲男子，因吸到濃煙，過度緊張導致氣喘發作，由救護車預防性送醫。
台南市消防局說，燃燒情形：現場燃燒頂樓變電箱，燃燒面積約3平方公尺，未安裝住警器、有財損，至於起火原因待火吊科人員鑑定查明。
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