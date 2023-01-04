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藝人教會爆內部爭議 牧師分析台灣基督教會兩大嚴重問題

路人呼喊、按緊急鈕 雲林55歲女闖平交道仍遭撞身亡

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導

今天下午5點40分正逢下課、下班尖峰時刻，雲林斗六國中平交道發生一名55歲唐姓女子闖入鐵軌事件，當時台鐵2203次區間車正好經過，唐女當場遭撞，肢體破碎死亡；附近住戶說，當下有聽到路人呼喚女子並按下緊急按鈕，但列車隨即駛來，仍來不及阻止憾事發生。

台鐵2203次區間車下午5點半從林內站離站，預計5點39分到達斗六站，孰料火車行經約1公里處的斗六國中平交道時，一名55歲中年女子闖入，列車反應不及撞上，女子瞬間卡入車底，肢體破碎不幸死亡。

該起事故造成該處下班、下課車流堵塞，臨近斗六車站的鎮北路平交道，也因列車暫改單線雙向行車造成延誤，民眾等候平交道的時間拉長，市區交通多處壅塞。

恰被事故堵住的民眾認為，斗六、斗南鐵道應高架或地下化，避免再有人輕生或發生意外。台鐵公告晚間7點半後恢復列車通行，詳細事發原因待警方釐清。

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雲林斗六國中平交道今天下午5點40分正逢下課、下班尖峰時刻，一名55歲唐姓女子闖入鐵軌遭撞身亡，警消獲報趕赴現場處理。記者陳苡葳／攝影
雲林斗六國中平交道今天下午5點40分正逢下課、下班尖峰時刻，一名55歲唐姓女子闖入鐵軌遭撞身亡，警消獲報趕赴現場處理。記者陳苡葳／攝影

斗六 台鐵

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